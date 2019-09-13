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Политика

«Знай своё место»: член избирательной комиссии назвала дорожного активиста этнопришельцем

В Ярославле разгорелся скандал на национальной почве

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Темур Абдуллаев занимает активную позицию по вопросу ремонта дорог в Ярославле

Фото: Александр Погорелов

В Ярославле разгорелся скандал — в адрес известного общественника, дорожного активиста и колумниста 76.RU Темура Абдуллаева посыпались оскорбления, основанные на его происхождении (Темур родом из Узбекистана). 

В комментариях под дискуссией в «Фейсбуке» высказалась Елена Друговская, член избирательной комиссии, как значится из её удостоверения. Также на её страничке в «Фейсбуке» указано, что она помощник координатора в «Левом Фронте, Ярославское отделение» и изучала театроведение в театральном институте. 

Комментарий в адрес Темура Абдуллаева поступил довольно резкий: «Здесь Россия. Ты — этнопришелец, знай своё место и не забывай никогда. Иди домой, тебе вдогонку русский марш», — написала Друговская.

Так как наблюдателем на выборах дама была назначена от КПРФ, что значится в удостоверении, Абдуллаев обратился к руководителю регионального отделения этой партии.

— Я надеюсь получить ваш комментарий относительно своей сторонницы, а правовую оценку её комментариям даст МВД, — написал общественник.

И ответ поступил.

— Высказывание Друговской мною названо недопустимым рядом с её публикацией. Елена Друговская членом КПРФ не является и не являлась. Членом комиссии, видимо, направлялась от одного из беспартийных кандидатов. Ещё раз: осуждаю такое высказывание. Считаю, что она должна публично извиниться перед Темуром, — написал руководитель отделения КПРФ в Ярославле Александр Воробьев.

Темур Абдуллаев — общественник и дорожный активист, состоит в группе «Дороги Ярославля», активно занимается контролем за ремонтом улиц в Ярославле.

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    КОММЕНТАРИИ (12)

    гость
    13 сен 2019 в 18:59

    Это либо заказуха (провокация) кто то решил подставить коммунистов, либо решили чуток надавить на Абдуллаева, который в последнее время сильно портит нервы дорожникам и не даёт спокойно отмывать деньги... либо просто истерика не слишком умной и не слишком воспитанной дамочки

    вася
    13 сен 2019 в 19:40

    лена молодец

    Гость
    13 сен 2019 в 17:57

    а предыстория есть какая то? не на пустом же месте.