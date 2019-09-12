«Каждое заседание будем стоять в планке!» Тина Канделаки — о своем выдвижении в депутаты Госдумы

Весь день сегодня в политических Telegram-каналах обсуждают информационный вброс о том, что телеведущая Тина Канделаки может стать депутатом Госдумы от Ярославской области. Мнением по этому поводу поделился и депутат Анатолий Грешневиков (на чьё место и прочат Канделаки).

К вечеру прокомментировала ситуацию и сама Канделаки:



— По поводу моего избрания в Госдуму в 2021 году. Воспринимайте это как манифест, — написала она у себя в телеграм-канале. — Почему от Ярославской области? Тут все просто. Я, уроженка Тбилиси, которая переехала в Москву, как никто знаю про проблемы Ярославской области.