«Каждое заседание будем стоять в планке!» Тина Канделаки — о своем выдвижении в депутаты Госдумы

В Ярославль Канделаки любит приезжать на форумы и марафоны
Фото: Дмитрий Миронов / Vk.com
Весь день сегодня в политических Telegram-каналах обсуждают информационный вброс о том, что телеведущая Тина Канделаки может стать депутатом Госдумы от Ярославской области. Мнением по этому поводу поделился и депутат Анатолий Грешневиков (на чьё место и прочат Канделаки).
К вечеру прокомментировала ситуацию и сама Канделаки:
— По поводу моего избрания в Госдуму в 2021 году. Воспринимайте это как манифест, — написала она у себя в телеграм-канале. — Почему от Ярославской области? Тут все просто. Я, уроженка Тбилиси, которая переехала в Москву, как никто знаю про проблемы Ярославской области.
На что я готова пойти ради возможности нажимать на кнопки при голосовании? Готова отказаться от карьеры медиаменеджера и от собственного косметического бизнеса, в который я вкладываю столько сил.
Есть ли у меня все качества, необходимые для этой работы? Конечно, да. И даже больше. Мой предшественник, депутат Анатолий Грешневиков, сказал, что для этой работы мне нужно купить резиновые сапоги. Они есть у меня. Им больше 10 лет, и они куплены на честно заработанные деньги.
Госдума, жди. Каждое заседание будем стоять в планке!