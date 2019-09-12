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Политика

«Каждое заседание будем стоять в планке!» Тина Канделаки — о своем выдвижении в депутаты Госдумы

Знаменитой телеведущей прочили место представителя от Ярославской области

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В Ярославль Канделаки любит приезжать на форумы и марафоны

Фото: Дмитрий Миронов / Vk.com

Весь день сегодня в политических Telegram-каналах обсуждают информационный вброс о том, что телеведущая Тина Канделаки может стать депутатом Госдумы от Ярославской области. Мнением по этому поводу поделился и депутат Анатолий Грешневиков (на чьё место и прочат Канделаки).

К вечеру прокомментировала ситуацию и сама Канделаки:

— По поводу моего избрания в Госдуму в 2021 году. Воспринимайте это как манифест, — написала она у себя в телеграм-канале. — Почему от Ярославской области? Тут все просто. Я, уроженка Тбилиси, которая переехала в Москву, как никто знаю про проблемы Ярославской области.

На что я готова пойти ради возможности нажимать на кнопки при голосовании? Готова отказаться от карьеры медиаменеджера и от собственного косметического бизнеса, в который я вкладываю столько сил.

Есть ли у меня все качества, необходимые для этой работы? Конечно, да. И даже больше. Мой предшественник, депутат Анатолий Грешневиков, сказал, что для этой работы мне нужно купить резиновые сапоги. Они есть у меня. Им больше 10 лет, и они куплены на честно заработанные деньги.
Госдума, жди. Каждое заседание будем стоять в планке!

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    123
    12 сен 2019 в 23:14

    Уроженцы иностранных государств пусть даже с гражданством РФ не должны занимать государственные посты.