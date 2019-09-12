«Людям нужны секс-дивы?»: реакция депутата Госдумы на то, что Тина Канделаки займёт его место

— Место в нижней палате российского парламента ей обещал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов по находящемуся в регионе одномандатному округу. В настоящее время по нему избран депутат-ветеран от «Справедливой России» Анатолий Грешневиков, который намерен уйти на покой по окончании срока полномочий, — цитата из телеграм-канала «Знахарь» (1429 подписчиков).

Сегодня в интернете обсуждают информацию о том, что телеведущая Тина Канделаки может стать депутатом Госдумы от Ярославской области. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале «Знахарь», его уже подхватили ярославские и федеральные СМИ.

Также канал сообщает о предстоящем браке между дочерью Тины Канделаки и сыном председателя правительства Ярославской области Дмитрия Степаненко.

— Это на уровне слухов, — ответили в правительстве Ярославской области, отказавшись комментировать ситуацию.

Мы дозвонились и до депутата Госдумы Анатолия Грешневикова.

— Слухи не нужно распространять. Когда их распространяют, они становятся серьезными слухами. Это всё из области политтехнологий, чтобы подставить губернатора Миронова, — считает депутат Анатолий Грешневиков. — Всё ему должности подбирают то в Министерстве МВД, то в Росгвардии. Председателя правительства тоже уже целый год высылают из региона.

На вопрос о том, собирается ли депутат на политическую пенсию, Грешневиков нашёл ответ:



— Ещё почти два с половиной года. Может, уже и думу запретят. Выборов нет, одни назначения. Люди уже по 15–20% на выборы ходят. Может, ярославцы восстанут, не пойдут на следующие выборы. Может, скажут, что больше нам политики не нужны, нам только секс-дивы нужны, — рассмеялся депутат.