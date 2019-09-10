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Политика

«В последний раз видели его в мае»: депутаты потребовали от губернатора ходить на заседания

Парламентарии считают, что глава Ярославской области их игнорирует

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Депутаты давно не видели губернатора на заседаниях

Фото: Ярославская областная дума

Депутаты Ярославской областной думы потеряли губернатора. Главу региона Дмитрия Миронова давно не видели на заседаниях комитетов и думы. Некоторых парламентариев это возмутило.

— В очередной раз его нет, он игнорирует заседания депутатов. В последний раз был, когда отчитывался перед депутатами в мае. Отчитался и всё. Больше не общается с депутатами, — высказался депутат от фракции КПРФ Александр Воробьёв. — Запросы ему разные посылаю, только ответы за его подписью не получаю. Я вообще сомневаюсь, что до него доходят мои письма, что он их читает.

Сегодня на заседании думы депутаты добавили немного денег к прожиточному минимуму пенсионеров.

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ТЕГИ

Ярославская областная дума

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    КОММЕНТАРИИ (7)

    Потерявшийся Дед
    10 сен 2019 в 18:46

    Да потому, что дел то нет никаких, денег не дают, а в гляделки играть ему не интересно, вот в украине господин Зеленкин вот тот да, любит толпу потешить.

    123
    10 сен 2019 в 17:42

    За весь бардак в Ярославских землях несет ответственность в первую очередь не временные чиновники а губернатор. Миронова надо менять он всех достал.

    Коровьев
    10 сен 2019 в 17:27

    А что ему с быдлом ярославским общаться. Он в Москве всё больше, опять мечтает о министерском портфеле