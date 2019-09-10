«В последний раз видели его в мае»: депутаты потребовали от губернатора ходить на заседания

Депутаты Ярославской областной думы потеряли губернатора. Главу региона Дмитрия Миронова давно не видели на заседаниях комитетов и думы. Некоторых парламентариев это возмутило.

— В очередной раз его нет, он игнорирует заседания депутатов. В последний раз был, когда отчитывался перед депутатами в мае. Отчитался и всё. Больше не общается с депутатами, — высказался депутат от фракции КПРФ Александр Воробьёв. — Запросы ему разные посылаю, только ответы за его подписью не получаю. Я вообще сомневаюсь, что до него доходят мои письма, что он их читает.