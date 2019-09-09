«Оппоненты были довольно сильными»: итоги выборов-2019 в Ярославской области

В Ярославской области большинство мест в администрациях и депутатских мандатов получили единороссы
Фото: Александра Савельева
Вчера в 11 районах Ярославской области прошли выборы глав поселений и местных депутатов. Почти везде все победители — представители «Единой России»: 22 из 25 глав поселений и 357 из 451 депутатского мандата взяли люди от партии власти.
— Я благодарен всем избирателям, которые в этот день пришли на участки и поддержали наших кандидатов, — говорит заместитель председателя Ярославской областной думы Антон Капралов. — Рад, что у «Единой России» в очередной раз такой высокий уровень доверия среди населения. Я уверен, что такой хороший результат у партии из-за того, что мы более ответственно подошли к этим выборам, мы единственные провели предварительное внутрипартийное голосование и тщательно подбирали кандидатов для выдвижения. Все наши кандидаты проводили встречи во дворах и коллективах. Работа была проделана очень большая. Благодарю и наших оппонентов, которые выставили большое количество своих кандидатов, порой довольно сильных. Рад, что вся политическая борьба прошла конкурентно, открыто и легитимно.
В некоторых районах конкуренты у «Единой России» были действительно сильными. Оппозиционеры активно призывали голосовать за своих кандидатов в социальных сетях.
Около 50 депутатских мандатов взяли кандидаты от КПРФ. В Рыбинске на довыборах в муниципальный совет добиться победы смог коммунист Денис Николаев. А ещё в совет городского поселения Данилова прошли девять кандидатов от КПРФ, а также один человек из «Справедливой России» и один самовыдвиженец. В Пошехонском городском совете коммунисты получили шесть мандатов. В Высоковском сельском поселении Борисоглебского района победила кандидат от «Справедливой России» Вера Ермолина. В Великосельском поселении Гаврилов-Ямского района избрали самовыдвиженца Виталия Водопьянова и в Ермаковском сельском поселении Пошехонского района главой стал самовыдвиженец Сергей Полетаев. Ярославском районе в Кузнечихинских сельский совет при поддержке коммунистов прошла Анна Головина, также мандат смогла взять Татьяна Шамина из КПРФ.
— Хочется верить в то, что избранники наконец-то начнут хотя бы пытаться что-то делать для людей, — резюмирует итоги выборов не прошедший в депутаты в Красном Профинтерне Владимир Понизовкин. — Меня ранее попросили жители: «Помоги!» Правящая партия начала «заводиться» после моего толчка. Вчера, задействовав свой ресурс, «Единая Россия» дала толчок мне. Глупые люди, которые боятся своей тени. Вы вынудили меня искать ваши ошибки.
На некоторых участках вчера явка избирателей была ниже 30%, на других — перевалила за 50%. Каких-то громких скандалов и серьёзных нарушений в день голосования не было.