«Оппоненты были довольно сильными»: итоги выборов-2019 в Ярославской области

Вчера в 11 районах Ярославской области прошли выборы глав поселений и местных депутатов. Почти везде все победители — представители «Единой России»: 22 из 25 глав поселений и 357 из 451 депутатского мандата взяли люди от партии власти.



— Я благодарен всем избирателям, которые в этот день пришли на участки и поддержали наших кандидатов, — говорит заместитель председателя Ярославской областной думы Антон Капралов. — Рад, что у «Единой России» в очередной раз такой высокий уровень доверия среди населения. Я уверен, что такой хороший результат у партии из-за того, что мы более ответственно подошли к этим выборам, мы единственные провели предварительное внутрипартийное голосование и тщательно подбирали кандидатов для выдвижения. Все наши кандидаты проводили встречи во дворах и коллективах. Работа была проделана очень большая. Благодарю и наших оппонентов, которые выставили большое количество своих кандидатов, порой довольно сильных. Рад, что вся политическая борьба прошла конкурентно, открыто и легитимно.

