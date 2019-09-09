«Впечатление тягостное»: явка на выборах в Ярославской области оказалась непредвиденно низкой

— Впечатление тягостное, — поделился своими эмоциями кандидат в депутаты сельского поселения Красный Профинтерн Владимир Понизовкин. — Люди сильно обозлены на власть. Их обманывали в течение многих лет, и теперь они не верят ни во что: ни в честные выборы, ни в какую-либо деятельность народных избранников. У них опущены руки. На многие участки не пришло и трети избирателей. Я побывал на нескольких избирательных участках и своими глазами увидел лишь двух человек, которые пришли голосовать.

Прошедшие вчера в Ярославской области выборы отметились низкой явкой. Многие из кандидатов были неприятно удивлены этим.

По данным избирательной комиссии Ярославской области, в лидерах — Мышкинский район — выборы главы Охотинского сельского поселения и депутатов муниципального совета Охотинского сельского поселения четвертого созыва — 58,42%; Пошехонский район — выборы главы Белосельского сельского поселения Пошехонского муниципального района Ярославской области и депутатов Муниципального Совета Белосельского сельского поселения Пошехонского муниципального района Ярославской области четвертого созыва — 55,38%; Борисоглебский район — выборы главы Высоковского сельского поселения Борисоглебского муниципального района Ярославской области и депутатов муниципального совета Высоковского сельского поселения Борисоглебского муниципального района Ярославской области четвертого созыва — 54,7%; Гаврилов-Ямский район — выборы главы Великосельского сельского поселения и депутатов муниципального совета Великосельского сельского поселения четвертого созыва — 52,03%.



Согласно предварительным данным, из 25 глав поселений, которых сегодня выбирали в Ярославской области, победили 22 представителя «Единой России», по одному человеку из КПРФ и «Справедливой России» и один самовыдвиженец. Точные результаты избирком опубликует в ближайшее время.

