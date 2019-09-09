9 сентября понедельник
СЕЙЧАС +12°С
usd 66.00
eur 72.89

Темы

СЕЙЧАС +12°С
usd 66.00
eur 72.89

Все новости

Все новости
Политика

«Впечатление тягостное»: явка на выборах в Ярославской области оказалась непредвиденно низкой

В избиркоме рассказали, в каких районах голосовали лучше всего

Поделиться

3 443
3 Обсудить

Были участки, куда люди шли друг за другом, но со многих сообщают, что было безлюдно

Фото: Александра Савельева

Прошедшие вчера в Ярославской области выборы отметились низкой явкой. Многие из кандидатов были неприятно удивлены этим.

— Впечатление тягостное, — поделился своими эмоциями кандидат в депутаты сельского поселения Красный Профинтерн Владимир Понизовкин. — Люди сильно обозлены на власть. Их обманывали в течение многих лет, и теперь они не верят ни во что: ни в честные выборы, ни в какую-либо деятельность народных избранников. У них опущены руки. На многие участки не пришло и трети избирателей. Я побывал на нескольких избирательных участках и своими глазами увидел лишь двух человек, которые пришли голосовать.

По данным избирательной комиссии Ярославской области, в лидерах — Мышкинский район — выборы главы Охотинского сельского поселения и депутатов муниципального совета Охотинского сельского поселения четвертого созыва — 58,42%; Пошехонский район — выборы главы Белосельского сельского поселения Пошехонского муниципального района Ярославской области и депутатов Муниципального Совета Белосельского сельского поселения Пошехонского муниципального района Ярославской области четвертого созыва — 55,38%; Борисоглебский район — выборы главы Высоковского сельского поселения Борисоглебского муниципального района Ярославской области и депутатов муниципального совета Высоковского сельского поселения Борисоглебского муниципального района Ярославской области четвертого созыва — 54,7%; Гаврилов-Ямский район — выборы главы Великосельского сельского поселения и депутатов муниципального совета Великосельского сельского поселения четвертого созыва — 52,03%.

Согласно предварительным данным, из 25 глав поселений, которых сегодня выбирали в Ярославской области, победили 22 представителя «Единой России», по одному человеку из КПРФ и «Справедливой России» и один самовыдвиженец. Точные результаты избирком опубликует в ближайшее время.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

выборыполитика

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (3)

    Избиратель
    9 сен 2019 в 07:34

    Отвечу вопросом почему низкая явка,а ,что выборы были?Все как всегда о выборах знают только бюджетники которые должны голосовать за ЕдинуюРоссию.

    Василий
    9 сен 2019 в 07:00

    Абсолютно верно - мы не верим власти.

    Кси
    9 сен 2019 в 07:12

    Какие выборы? Вообще даже рекламу/листовку/новость/приглашение в почтовом ящике/ не видела! Даже рекламных баннеров "голосуй За" не видела