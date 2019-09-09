«Создаёте иллюзию активизма»: волонтёр высказался про создание Министерства молодёжных дел

В Ярославле начальник управления по молодёжной политике мэрии Захар Кармалита представил на общегородском совещании проект, суть которого в социальном лифте в органы самоуправления для молодёжи. Мэру идея понравилась, а вот горожанам — не очень. Так ли нужен этот лифт и почему попытки омолодить ряды чиновников всегда кончались ничем — об этом рассуждает в своей авторской колонке организатор волонтёрского объединения «Неравнодушная молодёжь» Вадим Гурьянов.



Проект подаётся как что-то новое для города: поднимают рейтинг поддержки мэра, запартнёрившись с ЯГПУ. Но давайте будем честны — молодёжный парламент от Миронова, молодёжное правительство и другие попытки школьников попасть в ряды власть имущих уже были, и ни один так и не показал какой-то смысл от реализации. Так всё же почему?



Никто не видит в этом практического смысла



За свою короткую жизнь я написал тысячи обращений по разным проблемам в разные инстанции. Какая-то часть находила решение и проблемы исправлялись, но в большинстве своём — отписки. Да, одни и те же отписки от одних и тех же чиновников.

А ведь ещё для поднятия рейтинга губернатора запустили «Решаем вместе», который в народе называют «пишемотпискивместе». Знаете почему? Потому что нынешняя и прошлая команда мэра из приезжих чиновников не способна решить городские проблемы, скорее, только добавляет их.



Непрофессионализм кадров на местах

У нас в городе настолько всё хорошо, что можно свой опыт другому поколению передавать? Учитывая все городские проблемы, хочется лишь пожелать, чтобы люди, из-за которых общественники отаптывают все городские слушания и пытаются предотвратить деградацию города, просто покинули свои посты.

Организаторам проекта уже предстоит большая работа по отработке негатива, я не встретил ни одной реакции из народа в его поддержку.



Хайпануть среди молодёжи не получится



Именно хайпом назвал Захар Кармалита решение дать проекту название — министерство. Но хайпануть немножечко получилось только в обществе взрослого поколения.

Подросткам, которые не дети какого-либо чиновника, и не состоящим в структурах молодёжной политики это будет совсем неинтересно. Им интересно реально что-то делать, а не сидеть в галстучках и думать, как начать думать.

Если цель проекта всё же привлечь молодёжь к решению городских проблем — так занимайтесь пропагандой этих действий, популяризируйте гражданскую ответственность к малой родине. Подростки банально не знают, куда писать и звонить, если асфальт в дождь кладут или забором пешеходник перекрывают, о каких социальных лифтах речь?



Для нас, подростков, вот это всё — далёкая, скучная, душная сфера.



«Для вступления в Министерство молодёжных дел необходимо пройти заочный и очный отбор», — говорит на своей страничке Захар Кармалита. Мне порой кажется, что наши чиновники не знают термин «естественный отбор». Зачем всё усложнять и отпугивать? Через несколько недель от старта вашего проекта у вас останутся только те, кому это будет реально интересно и кто этим зажжётся. Для чего этот ценз? Как можно отбирать тех, кому интересны проблемы города? Как показывает практика, вы просто будете пускать «своих».



Самое главное — это не показать нам (молодёжи), что можно просто жаловаться на проблемы или показушно собираться в мэрии, чтобы искать решение для решения их.



Главное — развить в нас патриотизм к своему любимому городу. В Ярославле есть на это запрос, но вы в упор его не видите и создаёте лишь иллюзию активизма. На эти цели «ЯрОтряд» ведь, как на флешмобы, не согнать, здесь реально нужно работать над тем, чтобы это было интересно.



Остаётся лишь пожелать удачи команде организаторов и идти на почту забирать новую отписку от администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов.



Согласны с автором?