«Назвали детей крысами». Как живет Данилов после скандала с подготовкой встречи с губернатором

Инструктор объяснила даниловцам, в какой одежде ходить, какие слова говорить и в какие игры играть в день визита губернатора
Фото: Александра Савельева
Жители Данилова пока не дождались визита губернатора, к которому их так тщательно готовили. В конце августа местную молодежь здесь собрали в одном месте и научили правильно одеваться и задавать вопросы.
— Шестиклассников из театрального кружка даже тренировали прогуливаться в летнем саду, когда там окажется губернатор, — рассказал местный краевед Дмитрий Андреев. — Они играть должны были, наряженные в чистую прогулочную одежду.
— Последняя информация была, что встреча состоится 5 сентября, больше нам ничего не говорят, — сообщили даниловцы.
Сам губернатор говорит, что был удивлён, прочитав, как перед его визитом сотрудники правительства занимаются режиссурой, и пообещал приехать.
— После скандала ничего не изменилось, — добавил Дмитрий Андреев. — Разве что подростков, которые рассказывали о «подвигах» взрослых, из чатов поудаляли, обозвав их крысами.
Эта история не оставила равнодушной главного редактора 76.RU Ольгу Прохорову. О том, почему эта история грустная, она рассказала в своей авторской колонке.