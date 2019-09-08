«Назвали детей крысами». Как живет Данилов после скандала с подготовкой встречи с губернатором

Жители Данилова пока не дождались визита губернатора, к которому их так тщательно готовили. В конце августа местную молодежь здесь собрали в одном месте и научили правильно одеваться и задавать вопросы.

— Шестиклассников из театрального кружка даже тренировали прогуливаться в летнем саду, когда там окажется губернатор, — рассказал местный краевед Дмитрий Андреев. — Они играть должны были, наряженные в чистую прогулочную одежду.

— Последняя информация была, что встреча состоится 5 сентября, больше нам ничего не говорят, — сообщили даниловцы.