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«Назвали детей крысами». Как живет Данилов после скандала с подготовкой встречи с губернатором

Глава Ярославской области пока не приехал в район

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Инструктор объяснила даниловцам, в какой одежде ходить, какие слова говорить и в какие игры играть в день визита губернатора

Фото: Александра Савельева

Жители Данилова пока не дождались визита губернатора, к которому их так тщательно готовили. В конце августа местную молодежь здесь собрали в одном месте и научили правильно одеваться и задавать вопросы.

— Шестиклассников из театрального кружка даже тренировали прогуливаться в летнем саду, когда там окажется губернатор, — рассказал местный краевед Дмитрий Андреев. — Они играть должны были, наряженные в чистую прогулочную одежду.

— Последняя информация была, что встреча состоится 5 сентября, больше нам ничего не говорят, — сообщили даниловцы.

Сам губернатор говорит, что был удивлён, прочитав, как перед его визитом сотрудники правительства занимаются режиссурой, и пообещал приехать.

— После скандала ничего не изменилось, — добавил Дмитрий Андреев. — Разве что подростков, которые рассказывали о «подвигах» взрослых, из чатов поудаляли, обозвав их крысами.

Эта история не оставила равнодушной главного редактора 76.RU Ольгу Прохорову. О том, почему эта история грустная, она рассказала в своей авторской колонке.

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    КОММЕНТАРИИ (6)

    Гость
    8 сен 2019 в 19:49

    Наверное скоро выдумщика мишу контуева на ввс пригласят за «острые» репортажи

    Гость
    8 сен 2019 в 20:48

    А может крыса приедет? Они из бюджета как крысы тащат, а потом побегут как крысы с корабля Россия идущего ко дну. Большинство их крысят уже в ненавистной гейропе

    Гость
    8 сен 2019 в 19:45

    Миронов как ты зае... ехал бы ты в Москву на повышение к Путину.