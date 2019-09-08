«Мы немного хайпанули»: как ярославцы могут попасть в Министерство молодёжных дел

Чиновники уверены, что новая структура поможет молодёжи попасть во власть
Фото: Захар Кармалита / Facebook.com
Начальник управления по молодёжной политике мэрии Ярославля Захар Кармалита рассказал, как жители Ярославля смогут попасть в Министерство молодёжных дел.
— Мы тут немного хайпанули с названием, задумав серьёзный проект, — написал на своей странице в Facebook Захар Кармалита. — Социальный лифт с широкими дверями. Министерство молодежных дел — это новая кадровая программа с возможностью принести свои идеи напрямую высшему руководству города, пройти стажировку в органах власти и попасть в кадровый резерв мэрии. У нас есть понимание как сделать, партнёры, личная поддержка мэра Владимира Волкова и немного энтузиазма. Теперь дело за вами. Регистрация открыта через «Молодежь России» до 23 сентября.
Накануне начальник управления по молодёжной политике мэрии Ярославля Захар Кармалита на общегородском совещании сообщил об идее создания в городе Министерства молодёжной политики. Чиновник пояснил, что в него войдут учащиеся и студенты от 16 до 30 лет, которые помогут городским властям решать насущные вопросы, а заодно и начнут делать свои первые шаги по восхождению по карьерной лестнице.
Эта идея пришлась по душе мэру Ярославля Владимиру Волкову, а вот жители города высказались против создания такой структуры.