«Мы немного хайпанули»: как ярославцы могут попасть в Министерство молодёжных дел

— Мы тут немного хайпанули с названием, задумав серьёзный проект, — написал на своей странице в Facebook Захар Кармалита. — Социальный лифт с широкими дверями. Министерство молодежных дел — это новая кадровая программа с возможностью принести свои идеи напрямую высшему руководству города, пройти стажировку в органах власти и попасть в кадровый резерв мэрии. У нас есть понимание как сделать, партнёры, личная поддержка мэра Владимира Волкова и немного энтузиазма. Теперь дело за вами. Регистрация открыта через « Молодежь России » до 23 сентября.

Начальник управления по молодёжной политике мэрии Ярославля Захар Кармалита рассказал, как жители Ярославля смогут попасть в Министерство молодёжных дел.

Накануне начальник управления по молодёжной политике мэрии Ярославля Захар Кармалита на общегородском совещании сообщил об идее создания в городе Министерства молодёжной политики. Чиновник пояснил, что в него войдут учащиеся и студенты от 16 до 30 лет, которые помогут городским властям решать насущные вопросы, а заодно и начнут делать свои первые шаги по восхождению по карьерной лестнице.



Эта идея пришлась по душе мэру Ярославля Владимиру Волкову, а вот жители города высказались против создания такой структуры.