«Думают только о сексе»: жители Ярославля выступили против создания Министерства молодёжной политики

Накануне начальник управления по молодёжной политике мэрии Ярославля Захар Кармалита на общегородском совещании сообщил об идее создания в городе министерства молодёжной политики. Чиновник пояснил, что в него войдут учащиеся и студенты от 16 до 30 лет, которые помогут городским властям решать насущные вопросы, а заодно и начнут делать свои первые шаги по восхождению по карьерной лестнице.

На портале 76.RU проходит голосование на тему «Нужно ли Ярославлю министерство молодёжной политики?». На данный момент большинство участников опроса (78%) посчитали, что создавать подобные структуры — это полный бред; 13% проголосовавших считают, что это отличная идея, и 7% не смогли определиться и выбрали вариант «Затрудняюсь ответить».

— У молодёжи есть очень активное желание участвовать в социально-экономической жизни города, — уточнил Кармалита. — А молодёжь — это огромный потенциал для будущего и идеи, которые можно применять в работе городского хозяйства, а также в повседневной социальной жизни нашего города.

Читатели портала 76.RU иронично и лаконично высказались против создания такой структуры:

- Плодись дармоед, сытый да важный, - написал Ап!

- С 16 до 30 лет о политике мало кто думает, только о сексе, - считает Потерявшийся дед.

- Может, для начала им поработать на благо общества? Можно в больницах или дворниками на улице, - добавил Колыма.

А вот мэру Ярославля идея с созданием такого министерства вполне понравилась.

— Как корабль назовёшь, так он и поплывёт, — поделился мнением глава города Владимир Волков. — Эта форма ещё будет менять свою структуру, суть и так далее. Главное, чтобы ребят вовлечь.

Было решено — министерству быть. Над названием и деталями чиновники пообещали ещё подумать.