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Политика

После коррупционного скандала в департаменте Госжилнадзора сменили руководителя

Директор ведомства покинула пост в начале недели

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Ольга Чужанова работала заместителем директора 

Фото: Ольга Чужанова / Facebook.com 

В Ярославской области идёт расследование громкого уголовного дела в отношении двух чиновников регионального департамента Государственного жилищного надзора. Двоих заместителей директора — Анну Апольскую и Олега Бойченко обвиняют в том, что они многократно брали взятки

Во время начавшихся разбирательств покинула пост директор департамента Елена Скоробогатова. Теперь её место занимает Ольга Чужанова — одна из заместителей. Её назначили временно исполняющей обязанности директора. 

— У Елены Скоробогатовой понедельник был последним рабочим днём. 3 сентября исполняющей обязанности руководителя назначена Ольга Чужанова, — уточнили в пресс-службе областного правительства. 

Если вина арестованных сотрудников департамента Госжилнадзора будет доказана, то им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы каждому и многомиллионные штрафы.

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