После коррупционного скандала в департаменте Госжилнадзора сменили руководителя

В Ярославской области идёт расследование громкого уголовного дела в отношении двух чиновников регионального департамента Государственного жилищного надзора. Двоих заместителей директора — Анну Апольскую и Олега Бойченко обвиняют в том, что они многократно брали взятки.

Во время начавшихся разбирательств покинула пост директор департамента Елена Скоробогатова. Теперь её место занимает Ольга Чужанова — одна из заместителей. Её назначили временно исполняющей обязанности директора.

— У Елены Скоробогатовой понедельник был последним рабочим днём. 3 сентября исполняющей обязанности руководителя назначена Ольга Чужанова, — уточнили в пресс-службе областного правительства.