«Удивлён»: ярославский губернатор ответил на скандал с подготовкой бюджетников к встрече с ним

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов отреагировал на скандальную историю в Данилове. Резонанс получила подготовка бюджетников к встрече с главой региона. В соцсетях Миронова появился официальный комментарий.



— Прочитал информацию о нашей «срежиссированной» встрече с молодежью Даниловского района. Удивлён. Давайте поставим точку! Домыслы абсолютно неуместны. Сегодня мне пришлось срочно вылететь в Астрахань на совещание, посвящённое вопросам экологии. А встреча наша обязательно состоится. Поговорим на все интересующие молодёжь темы. Поэтому не вижу преград для коммуникации. Ну и мои социальные сети также открыты для любых вопросов, — сказано в сообщении губернатора.

