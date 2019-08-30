«Удивлён»: ярославский губернатор ответил на скандал с подготовкой бюджетников к встрече с ним

Дмитрий Миронов попросил писать ему в соцсетях
Фото: Александра Савельева
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов отреагировал на скандальную историю в Данилове. Резонанс получила подготовка бюджетников к встрече с главой региона. В соцсетях Миронова появился официальный комментарий.
— Прочитал информацию о нашей «срежиссированной» встрече с молодежью Даниловского района. Удивлён. Давайте поставим точку! Домыслы абсолютно неуместны. Сегодня мне пришлось срочно вылететь в Астрахань на совещание, посвящённое вопросам экологии. А встреча наша обязательно состоится. Поговорим на все интересующие молодёжь темы. Поэтому не вижу преград для коммуникации. Ну и мои социальные сети также открыты для любых вопросов, — сказано в сообщении губернатора.
Напомним, скандал разгорелся, когда в соцсетях появилась информация о подготовке детей и бюджетников к встрече с главой региона. Из поста во «ВКонтакте» следовало, что пришедших на встречу просят одеться поприличнее. А позже в распоряжении редакции 76.RU появилась аудиозапись, на которой слышно, как людей учат правильно ставить вопросы, чтобы добиться от властей необходимого.