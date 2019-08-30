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Тыры-пыры-растопыры

«Удивлён»: ярославский губернатор ответил на скандал с подготовкой бюджетников к встрече с ним

На страницах Дмитрия Миронова в соцсетях появился официальный комментарий

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Дмитрий Миронов попросил писать ему в соцсетях

Фото: Александра Савельева

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов отреагировал на скандальную историю в Данилове. Резонанс получила подготовка бюджетников к встрече с главой региона. В соцсетях Миронова появился официальный комментарий.

— Прочитал информацию о нашей «срежиссированной» встрече с молодежью Даниловского района. Удивлён. Давайте поставим точку! Домыслы абсолютно неуместны. Сегодня мне пришлось срочно вылететь в Астрахань на совещание, посвящённое вопросам экологии. А встреча наша обязательно состоится. Поговорим на все интересующие молодёжь темы. Поэтому не вижу преград для коммуникации. Ну и мои социальные сети также открыты для любых вопросов, — сказано в сообщении губернатора.

Напомним, скандал разгорелся, когда в соцсетях появилась информация о подготовке детей и бюджетников к встрече с главой региона. Из поста во «ВКонтакте» следовало, что пришедших на встречу просят одеться поприличнее. А позже в распоряжении редакции 76.RU появилась аудиозапись, на которой слышно, как людей учат правильно ставить вопросы, чтобы добиться от властей необходимого.

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ДаниловДмитрий Мироновгубернатор

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    КОММЕНТАРИИ (7)

    30 авг 2019 в 17:22

    Ни слова губернатор Миронов не сказал,что действия его команды носят унизительный характер для людей и он кого то накажет за это или хотя бы прекратит подобные практики.Значит считает нормальным и допустимым свою неумелую режиссуру общения с народом.

    Мр Вахид
    30 авг 2019 в 17:25

    Бххх..
    Как будто он знает как в социальные сети входить и куда там тыкать))

    гость
    30 авг 2019 в 17:07

    Ну вот - конец первого акта - губернатор абстрагировался от ситуации(что и следовало ожидать), излишне ретивых подчинённых теперь окоротят(или вообще уволят) , основное действие перенесено на второй акт... Занавес!!!