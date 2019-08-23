Председателя облправительства провожают в Москву: комментарий Дмитрия Степаненко порталу 76.RU

Сегодня в ряде СМИ и Telegram-каналах появилась информация об уходе председателя правительства Ярославской области Дмитрия Степаненко. Сейчас чиновник официально находится в отпуске.



Разговоры о его уходе пошли после того, как в региональном правительстве поменяли структуру, пока председатель находился в отпуске. В кулуарах даже появились разговоры, что из-за этого у него могли возникнуть разногласия с губернатором Дмитрием Мироновым.



Мы решили поинтересоваться у самого Дмитрия Степаненко, собирается ли он переходить на работу в Москву или останется работать на прежнем месте.

