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Председателя облправительства провожают в Москву: комментарий Дмитрия Степаненко порталу 76.RU

Высокопоставленный ярославский чиновник рассказал о своих планах

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Дмитрий Степаненко сейчас находится в отпуске

Фото: правительство Ярославской области

Сегодня в ряде СМИ и Telegram-каналах появилась информация об уходе председателя правительства Ярославской области Дмитрия Степаненко. Сейчас чиновник официально находится в отпуске.

Разговоры о его уходе пошли после того, как в региональном правительстве поменяли структуру, пока председатель находился в отпуске. В кулуарах даже появились разговоры, что из-за этого у него могли возникнуть разногласия с губернатором Дмитрием Мироновым.

Мы решили поинтересоваться у самого Дмитрия Степаненко, собирается ли он переходить на работу в Москву или останется работать на прежнем месте.

— Я сейчас нахожусь в отпуске, — сообщил по телефону журналисту 76.RU Дмитрий Степаненко. — Скоро он закончится, и я выйду на работу. Работать продолжу на той же должности — председателем правительства Ярославской области.

Также информацию об уходе Дмитрия Степаненко опроверг и официальный представитель правительства Ярославской области Галина Разживина. Она сообщила, что появившаяся информация недостоверна.

Напомним, накануне в правительстве Ярославской области задумали очередное обновление. Губернатор Дмитрий Миронов решил изменить структуру внутри правительства. Речь идёт о создании единой администрации губернатора вместо двух существующих — правительства и губернатора. Ранее мы уже писали подробнее об изменениях, которые произойдут в региональной власти.

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    Гость
    23 авг 2019 в 16:36

    Сколько с бюджета хапнул ? видимо много , раз собрался уезжать

    Гость
    23 авг 2019 в 16:36

    Мэра волкова отсюда заберите ! и Аллу Кибец ! достали они уже со своими порядками . город на дне

    Гость
    23 авг 2019 в 16:17

    Ну всё поедет сало покорять бюджет московии.