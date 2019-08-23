Председателя облправительства провожают в Москву: комментарий Дмитрия Степаненко порталу 76.RU

Дмитрий Степаненко сейчас находится в отпуске
Фото: правительство Ярославской области
Сегодня в ряде СМИ и Telegram-каналах появилась информация об уходе председателя правительства Ярославской области Дмитрия Степаненко. Сейчас чиновник официально находится в отпуске.
Разговоры о его уходе пошли после того, как в региональном правительстве поменяли структуру, пока председатель находился в отпуске. В кулуарах даже появились разговоры, что из-за этого у него могли возникнуть разногласия с губернатором Дмитрием Мироновым.
Мы решили поинтересоваться у самого Дмитрия Степаненко, собирается ли он переходить на работу в Москву или останется работать на прежнем месте.
— Я сейчас нахожусь в отпуске, — сообщил по телефону журналисту 76.RU Дмитрий Степаненко. — Скоро он закончится, и я выйду на работу. Работать продолжу на той же должности — председателем правительства Ярославской области.
Также информацию об уходе Дмитрия Степаненко опроверг и официальный представитель правительства Ярославской области Галина Разживина. Она сообщила, что появившаяся информация недостоверна.
Напомним, накануне в правительстве Ярославской области задумали очередное обновление. Губернатор Дмитрий Миронов решил изменить структуру внутри правительства. Речь идёт о создании единой администрации губернатора вместо двух существующих — правительства и губернатора. Ранее мы уже писали подробнее об изменениях, которые произойдут в региональной власти.