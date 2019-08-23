Спорт — профанация, пенсии долой: в Ярославле живёт депутат, который постоянно что-нибудь запрещает

Депутат Дмитрий Петровский так часто делает громкие заявления, что их уже не воспринимают серьёзно

В Ярославле живёт депутат муниципалитета Дмитрий Петровский, известный неординарными предложениями в политике. На днях он высказался за то, чтобы государственные компании перестали финансировать спортивные клубы, например футболистов «Спартака» и «Зенита» и хоккеистов «Локомотива». — Никакой патриотической нагрузки спортивные победы не несут, это профанация, — считает депутат Дмитрий Петровский. — Зафиксировать все эти траты и ввести для этих юридических лиц «налог на здоровье» на эту сумму. И направить эти деньги на финансирование лечения больных детей и развитие первичной медико-санитарной помощи на селе. Ибо профессиональный спорт должен существовать как и профессиональный шоу бизнес, на те деньги, что заработает сам, заработает, а не получит. К тому же профессиональный спорт скорее враг здоровья, чем его помощник.



Просто напомним, что ещё предлагал ярославский депутат. Предложил купить США Наиболее странной идеи от политика вы, наверное, ещё не слышали. Депутат муниципалитета из Ярославля предлагал скинуться странам и купить США. — Интересно, если Трамп думает купить Гренландию, то он в принципе за то, что часть страны или всю страну можно купить. Ну было бы справедливо распространить этот постулат и на США. Скинемся на несколько стран, и ведь 99% проблем мировой политики решим, — написал в Facebook Дмитрий Петровский. Сделать грудь жене президента Сирии Первая леди Сирии Асма Асад открыто боролась с раком молочной железы на ранней стадии. Дмитрий Петровский по совместительству врач-онколог и пластический хирург. Депутат воспользовался случаем и пригласил в Ярославль жену президента Сирии. Полагаем, что его предложение даже не было услышано. Потоптался на айпаде Эту выходку депутату вспоминать будут долго. Выражая протест против американских санкций, депутат потоптался на собственном айпаде.

Предложил отменить пенсии Пенсии не нужно ни повышать, ни понижать. Их просто нужно отменить — такого мнения придерживается депутат из Ярославля. — Каждый должен сам определять, сколько ему работать, и каждый должен сам определять, на что и как он будет жить, выйдя на пенсию. Пенсионный фонд и пенсия должны быть только по инвалидности. Так что я против повышения возраста выхода на пенсию, так как против самой идеи пенсии, — заявил депутат.

Попросил прощения Просить прощения — не стыдно. Петровский извинялся перед избирателями. Даже не знаем, можно ли его простить после всех этих заявлений? В итоге депутат настолько засветился в скандалах, что его выгнали из фракции «Единая Россия».