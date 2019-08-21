Ярославский губернатор создаст собственную администрацию

Оптимизируют аппараты через объединение, упразднив несколько управляющих должностей, например, заместителя председателя правительства — директора департамента финансов (сейчас это Илья Баланин ), руководителя аппарата губернатора и его заместителя, руководителя аппарата правительства и двух его заместителей, начальника административно-контрольного управления и его заместителя, начальника отдела служебной корреспонденции.

В правительстве Ярославской области задумали очередное обновление. Губернатор Дмитрий Миронов решил изменить структуру внутри правительства. Речь идёт о создании единой администрации губернатора вместо двух существующих — правительства и губернатора.

— Создание администрации губернатора в структуре правительства области позволяет оптимизировать число руководителей, работающих в этом направлении, и повысить эффективность процессов управления регионом, обеспечив экономию бюджетных средств, — говорит Дмитрий Миронов.



Руководитель новой администрации губернатора будет также занимать должность замгубернатора и отвечать за департамент финансов, контрольно-ревизионную инспекцию, управление протокола, управление делами, финансовое управление, агентство по обеспечению деятельности мировых судей, первый и второй отделы, управление государственной службы и кадровой политики, правовое и организационно-контрольное управления.

Управление по делам архивов, управление ЗАГС, инспекцию административно-технического надзора предлагается подчинить заместителям председателя правительства области по линии курируемых направлений.



Отчасти это возвращение к тому, что было до прихода к власти Дмитрия Миронова. В 2016 году губернатор первым делом предложил увеличить аппарат чиновников правительства, что некоторые депутаты называли нецелесообразным при существующем дефиците бюджета.