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Политика

Ярославский губернатор создаст собственную администрацию

Чиновники полетят с должностей

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Сейчас в правительстве два аппарата чиновников — собственно правительства и губернатора

Фото: Александра Савельева, правительство Ярославской области

В правительстве Ярославской области задумали очередное обновление. Губернатор Дмитрий Миронов решил изменить структуру внутри правительства. Речь идёт о создании единой администрации губернатора вместо двух существующих — правительства и губернатора. 

Оптимизируют аппараты через объединение, упразднив несколько управляющих должностей, например, заместителя председателя правительства — директора департамента финансов (сейчас это Илья Баланин), руководителя аппарата губернатора и его заместителя, руководителя аппарата правительства и двух его заместителей, начальника административно-контрольного управления и его заместителя, начальника отдела служебной корреспонденции.

— Создание администрации губернатора в структуре правительства области позволяет оптимизировать число руководителей, работающих в этом направлении, и повысить эффективность процессов управления регионом, обеспечив экономию бюджетных средств, — говорит Дмитрий Миронов.

Руководитель новой администрации губернатора будет также занимать должность замгубернатора и отвечать за департамент финансов, контрольно-ревизионную инспекцию, управление протокола, управление делами, финансовое управление, агентство по обеспечению деятельности мировых судей, первый и второй отделы, управление государственной службы и кадровой политики, правовое и организационно-контрольное управления.

Управление по делам архивов, управление ЗАГС, инспекцию административно-технического надзора предлагается подчинить заместителям председателя правительства области по линии курируемых направлений.

Отчасти это возвращение к тому, что было до прихода к власти Дмитрия Миронова. В 2016 году губернатор первым делом предложил увеличить аппарат чиновников правительства, что некоторые депутаты называли нецелесообразным при существующем дефиците бюджета. 

Сколько на этом сэкономит бюджет области, в правительстве пока не сообщают. 

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    Гость
    21 авг 2019 в 13:15

    от перестановки мест слагаемых сумма не изменяется...но в этом случае...зряплатки себе увеличат...что им и нужно!!!

    Гость
    21 авг 2019 в 12:59

    кровати местами меняет?

    нет справедливости
    21 авг 2019 в 13:23

    Создали бы администрацию из продавцов, работяг с завода, врачей, учителей, строителей и т.д. Из обычного народа. Которые о проблемах людей и города знают не понаслышке и результатам дебильных опросов. А так...... Правильно Гость выше сказал: от перестановки мест....