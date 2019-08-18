Настолько странной идеи вы ещё не слышали: ярославский депутат предложил купить США

Дмитрий Петровский нередко фонтанирует неординарными идеями
Фото: Дмитрий Петровский / Facebook.com
Депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский снова удивил общество. На этот раз странность его идеи превзошла, пожалуй, всё, что он говорил ранее (например, предлагал сделать операцию на груди жены президента Сирии).
Теперь депутат предложил купить США.
— Интересно, если Трамп думает купить Гренландию, то он в принципе за то, что часть страны или всю страну можно купить. Ну, было бы справедливо распространить этот постулат и на США. Скинемся на несколько стран, и ведь 99% проблем мировой политики решим, — написал в Facebook Дмитрий Петровский.
Позже он пояснил 76.RU своё странное заявление.
— Я думаю, что нашим официальным лицам из МИД было бы полезно так троллить Трампа. А если серьезно, то я говорю о том, что нам (я имею ввиду страну и власть) нужно задуматься об ответных мерах на действия США по насаждениям своего порядка в мире, — считает Петровский.
Муниципальный депутат давно замечен в неординарных выходках. Недавно он предлагал запретить рекламу с Филиппом Киркоровым, а в прошлом году топтал айпад в знак протеста против американских санкций. Он настолько засветился в скандалах, что его выгнали из фракции «Единая Россия».