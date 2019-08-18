Настолько странной идеи вы ещё не слышали: ярославский депутат предложил купить США

Депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский снова удивил общество. На этот раз странность его идеи превзошла, пожалуй, всё, что он говорил ранее (например, предлагал сделать операцию на груди жены президента Сирии).

Теперь депутат предложил купить США.

— Интересно, если Трамп думает купить Гренландию, то он в принципе за то, что часть страны или всю страну можно купить. Ну, было бы справедливо распространить этот постулат и на США. Скинемся на несколько стран, и ведь 99% проблем мировой политики решим, — написал в Facebook Дмитрий Петровский.