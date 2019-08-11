«Верните людям выборы»: Ярославцы вышли на площадь в поддержку акций протеста в Москве

Вчера на Красной площади состоялись одиночные пикеты в поддержку москвичей. Ярославцы вышли на улицу, несмотря на проливной дождь. В руках они держали плакаты. Большинство было за честные выборы избирателей в московскую городскую думу.

Параллельно с Ярославлем в Москве состоялось массовое шествие Фото: «Пикет солидарности с Москвой | Ярославль» / Vk.com

— Два с половиной часа длились одиночные пикеты, — сообщают организаторы акции. — Спасибо всем, кто принял участие!



Сотрудник полиции подходила к протестующим, записывала данные Фото: «Пикет солидарности с Москвой | Ярославль» / Vk.com

— Мы просто стоим. А иначе, как наши дети и внуки жить будут, — говорили пикетчики.

На массовые пикеты пришли люди разных возрастов Фото: «Пикет солидарности с Москвой | Ярославль» / Vk.com