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Фоторепортаж

«Верните людям выборы»: Ярославцы вышли на площадь в поддержку акций протеста в Москве

Люди стояли с плакатами под проливным дождём

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Десятки жителей города вышли на площадь, чтобы выразить свой протест 

Фото: «Пикет солидарности с Москвой | Ярославль» / Vk.com

Вчера на Красной площади состоялись одиночные пикеты в поддержку москвичей. Ярославцы вышли на улицу, несмотря на проливной дождь. В руках они держали плакаты. Большинство было за честные выборы избирателей в московскую городскую думу.

Параллельно с Ярославлем в Москве состоялось <a href="https://76.ru/text/world/66193027/" target="_blank" class="_">массовое шествие</a>

Параллельно с Ярославлем в Москве состоялось массовое шествие

— Два с половиной часа длились одиночные пикеты, — сообщают организаторы акции. — Спасибо всем, кто принял участие!

Сотрудник полиции подходила к протестующим, записывала данные

Сотрудник полиции подходила к протестующим, записывала данные

— Мы просто стоим. А иначе, как наши дети и внуки жить будут, — говорили пикетчики.

На массовые пикеты пришли люди разных возрастов

На массовые пикеты пришли люди разных возрастов

Также вчера в Москве состоялся митинг против произвола властей, на который пришли даже знаменитости. Волонтеры «Белого счетчика» насчитали 49,9 тысячи участников. Читайте, как всё прошло.

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КОММЕНТАРИИ (8)

Труд освобождает!
11 авг 2019 в 20:25

Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения трансляции несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
Здравствуй железный занавес!

Виктор
11 авг 2019 в 21:47

Отребье выползло, отрабатывают средства. Видно мало дают, хватает на десяток баранов.

гость
11 авг 2019 в 21:23

Лучше бы ярославцы с таким же энтузиазмом требовали возвращения выборов мэра в Ярославле