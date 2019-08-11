«Верните людям выборы»: Ярославцы вышли на площадь в поддержку акций протеста в Москве

Десятки жителей города вышли на площадь, чтобы выразить свой протест
Фото: «Пикет солидарности с Москвой | Ярославль» / Vk.com
Вчера на Красной площади состоялись одиночные пикеты в поддержку москвичей. Ярославцы вышли на улицу, несмотря на проливной дождь. В руках они держали плакаты. Большинство было за честные выборы избирателей в московскую городскую думу.
— Два с половиной часа длились одиночные пикеты, — сообщают организаторы акции. — Спасибо всем, кто принял участие!
— Мы просто стоим. А иначе, как наши дети и внуки жить будут, — говорили пикетчики.
Также вчера в Москве состоялся митинг против произвола властей, на который пришли даже знаменитости. Волонтеры «Белого счетчика» насчитали 49,9 тысячи участников. Читайте, как всё прошло.