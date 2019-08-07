Чиновника мэрии оштрафовали за плохое общение с многодетными семьями

Ярославская прокуратура заметила, что председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии плохо реагирует на заявления ярославцев. Жители обращались в КУМИ для предоставления земельных участков многодетным семьям. Например, 26 февраля в комитет поступило заявление от местной жительницы, которая попросила предварительно согласовать предоставление земельного участка по улице 2-й Новой без проведения торгов.

— Решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка или об отказе в таком предоставлении должно было быть принято не позднее 28 марта. Однако приказ председателя КУМИ об отказе в предоставлении земельного участка заявителю был издан лишь 16 апреля, — пояснили в прокуратуре.

