Чиновника мэрии оштрафовали за плохое общение с многодетными семьями

На прошлой неделе прокуратура оштрафовала ещё одного чиновника из мэрии
Фото: Александра Савельева
Ярославская прокуратура заметила, что председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии плохо реагирует на заявления ярославцев. Жители обращались в КУМИ для предоставления земельных участков многодетным семьям. Например, 26 февраля в комитет поступило заявление от местной жительницы, которая попросила предварительно согласовать предоставление земельного участка по улице 2-й Новой без проведения торгов.
— Решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка или об отказе в таком предоставлении должно было быть принято не позднее 28 марта. Однако приказ председателя КУМИ об отказе в предоставлении земельного участка заявителю был издан лишь 16 апреля, — пояснили в прокуратуре.
После проверки прокуратура возбудила пять дел об административных правонарушениях за нарушение сроков заявлений. Суд оштрафовал председателя КУМИ. За одно правонарушение ему грозит от одной до пяти тысяч рублей штрафа.
Кстати, летом на должность председателя назначили приезжего чиновника Александра Асриянца. Что о нём известно.
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