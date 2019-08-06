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Политика

Бывшего заммэра Ярославля снова взяли на работу в администрацию. Но в другую

Алексей Торопов рассказал о новой работе

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При увольнении из мэрии Ярославля Алексей Торопов заявил, что его никто не просил уходить&nbsp;

При увольнении из мэрии Ярославля Алексей Торопов заявил, что его никто не просил уходить 

Фото: Алексей Торопов / Facebook.com 

Сегодня бывший заместитель мэра Ярославля по вопросам социально-экономического развития вышел на новую работу в администрацию Ярославского района. Алексей Торопов снова устроился чиновником, только теперь он будет курировать земельные вопросы, а также экономику и инвестиции района. 

— Меня пригласил глава района, — рассказал о своём трудоустройстве Алексей Торопов.

Напомним, в апреле он уволился из мэрии Ярославля, где курировал малый бизнес, отвечал за внешний вид ларьков, остановок, в его ведомстве была и организация ярмарок. Работал в городской администрации он с 2016 года ещё в команде Владимира Слепцова. О своём увольнении сообщил, что его никто не просил покинуть этот пост.

С приходом нового мэра Владимира Волкова в администрации Ярославля начались глобальные кадровые перестановки. Ярославцы стали покидать мэрию, а должности получают приезжие чиновники: Илья Мотовилов, Алла Кибец, Александр Асриянц и многие другие

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КОММЕНТАРИИ (4)

Гость
6 авг 2019 в 11:56

Лучше бы мэра Волкова куда нибудь на новую работу , с обязанностями мэра он явно не справляется , а так же Аллу Кибец заберите отсюда , в Ярославле должны править Ярославцы а не залетные варяги .

6 авг 2019 в 11:24

Что это с Елкиной?

партизан
6 авг 2019 в 11:24

своих не бросаем