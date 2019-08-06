Бывшего заммэра Ярославля снова взяли на работу в администрацию. Но в другую

Сегодня бывший заместитель мэра Ярославля по вопросам социально-экономического развития вышел на новую работу в администрацию Ярославского района. Алексей Торопов снова устроился чиновником, только теперь он будет курировать земельные вопросы, а также экономику и инвестиции района.

— Меня пригласил глава района, — рассказал о своём трудоустройстве Алексей Торопов.

Напомним, в апреле он уволился из мэрии Ярославля, где курировал малый бизнес, отвечал за внешний вид ларьков, остановок, в его ведомстве была и организация ярмарок. Работал в городской администрации он с 2016 года ещё в команде Владимира Слепцова. О своём увольнении сообщил, что его никто не просил покинуть этот пост.