Владимир Волков оказался в конце рейтинга мэров России

В рейтинге нет представителей Московской и Ленинградской областей из-за отсутствия административных центров
Фото: Александра Савельева
Эффективность работы мэра Ярославля Владимира Волкова оценили на всероссийском уровне. Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» вместе с Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации опубликовали рейтинг российских мэров. В него попало 88 управленцев из разных регионов страны.
— Результаты «Национального рейтинга» получены на основании заочного анкетирования, а также заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества, — сообщают авторы рейтинга.
Владимир Волков занял 61-е место из 88. Он оказался во второй группе рейтинга третий с конца. Первое место занял тюменский мэр Руслан Кухарук. На втором — мэр Москвы Сергей Собянин. Замыкает тройку мэр Казани Ильсур Метшин. На последнем месте рейтинга оказался мэр Махачкалы.
Ранее Владимира Волкова назвали самым безграмотным главой города в стране. Он занял первое место с конца в рейтинге образованности мэров России. А в конце зимы Волков попал в рейтинг глав областных центров Центрального федерального округа. Ему досталось первое место. Именно его имя чаще всего появлялось в средствах массовой информации. Как выяснилось, прославился он в основном на скандалах.