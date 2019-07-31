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Политика

Владимир Волков оказался в конце рейтинга мэров России

Как эксперты оценили работу ярославского градоначальника за июнь и июль

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В рейтинге нет представителей Московской и Ленинградской областей из-за отсутствия административных центров

Фото: Александра Савельева

Эффективность работы мэра Ярославля Владимира Волкова оценили на всероссийском уровне. Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» вместе с Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации опубликовали рейтинг российских мэров. В него попало 88 управленцев из разных регионов страны.

— Результаты «Национального рейтинга» получены на основании заочного анкетирования, а также заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества, — сообщают авторы рейтинга.

Владимир Волков занял 61-е место из 88. Он оказался во второй группе рейтинга третий с конца. Первое место занял тюменский мэр Руслан Кухарук. На втором — мэр Москвы Сергей Собянин. Замыкает тройку мэр Казани Ильсур Метшин. На последнем месте рейтинга оказался мэр Махачкалы.

Ранее Владимира Волкова назвали самым безграмотным главой города в стране. Он занял первое место с конца в рейтинге образованности мэров России. А в конце зимы Волков попал в рейтинг глав областных центров Центрального федерального округа. Ему досталось первое место. Именно его имя чаще всего появлялось в средствах массовой информации. Как выяснилось, прославился он в основном на скандалах.

Как вы оцениваете работу Владимира Волкова?

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    Горожанин
    31 июл 2019 в 17:31

    Почему то я не удивлен.

    Гость
    31 июл 2019 в 17:28

    Кто бы сомневался , пошел вон из нашего города ! И Кибец Аллу забирай с собой ! Такой разрухи давно не было , после войны если только .