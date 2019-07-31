Владимир Волков оказался в конце рейтинга мэров России

Эффективность работы мэра Ярославля Владимира Волкова оценили на всероссийском уровне. Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» вместе с Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации опубликовали рейтинг российских мэров. В него попало 88 управленцев из разных регионов страны.



— Результаты «Национального рейтинга» получены на основании заочного анкетирования, а также заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества, — сообщают авторы рейтинга.



Владимир Волков занял 61-е место из 88. Он оказался во второй группе рейтинга третий с конца. Первое место занял тюменский мэр Руслан Кухарук. На втором — мэр Москвы Сергей Собянин. Замыкает тройку мэр Казани Ильсур Метшин. На последнем месте рейтинга оказался мэр Махачкалы.

