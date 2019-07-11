Губернатор заставил мэра ответить за проблемы Ярославля

Ряд вопросов возник к состоянию старых домов вблизи проспекта Фрунзе, которые долгое время не могут снести . В страшном пожаре в апреле прошлого года здесь сгорел деревянный дом , который, как выяснилось позже, ещё был жилым. Три семьи тогда потеряли всё в этом пожаре. Дома небезопасны и портят внешний облик города. Волков заверил, что здания снесут осенью.

Вчера состоялась рабочая встреча губернатора области Дмитрия Миронова с мэром Ярославля Владимиром Волковым. Чиновники обсудили наиболее актуальные городские проблемы. Миронов спросил с Волкова о степени исполнения губернаторских поручений.

— В этом году на территории города сносятся 42 подобных дома. Бюджетные деньги не тратятся. Снос будет производиться за счет средств застройщика. Инвестор для этих домов уже есть, — отметил Владимир Волков.

Главное, чтобы не случилось подобной ситуации, как на Среднем посёлке. Там на месте сгоревших бараков выросла многоэтажка, а бывшие жильцы стали бомжами.

Следующий дом, состояние которого возмутило градоначальника, находится на Большой Фёдоровской. В 2018 году в жилом доме случился крупный пожар. До сих пор здание не привели в порядок.



— Вопрос ненадлежащего содержания фасадов зданий неоднократно обсуждался. Статус столицы Золотого кольца накладывает особую ответственность, областной центр должен выглядеть достойно, — подчеркнул Дмитрий Миронов.



Своё возмущение по поводу грязных зданий на Московском проспекте губернатор выражал ещё в 2017 году. Если верить словам мэра, фасад отремонтируют и установят окна. Здание начнут сдавать в аренду. Когда — неизвестно.