Губернатор заставил мэра ответить за проблемы Ярославля

Миронов приказал Волкову лично проследить за благоустройством города и архитектурных объектов
Фото: мэрия Ярославля
Вчера состоялась рабочая встреча губернатора области Дмитрия Миронова с мэром Ярославля Владимиром Волковым. Чиновники обсудили наиболее актуальные городские проблемы. Миронов спросил с Волкова о степени исполнения губернаторских поручений.
Ряд вопросов возник к состоянию старых домов вблизи проспекта Фрунзе, которые долгое время не могут снести. В страшном пожаре в апреле прошлого года здесь сгорел деревянный дом, который, как выяснилось позже, ещё был жилым. Три семьи тогда потеряли всё в этом пожаре. Дома небезопасны и портят внешний облик города. Волков заверил, что здания снесут осенью.
— В этом году на территории города сносятся 42 подобных дома. Бюджетные деньги не тратятся. Снос будет производиться за счет средств застройщика. Инвестор для этих домов уже есть, — отметил Владимир Волков.
Главное, чтобы не случилось подобной ситуации, как на Среднем посёлке. Там на месте сгоревших бараков выросла многоэтажка, а бывшие жильцы стали бомжами.
Следующий дом, состояние которого возмутило градоначальника, находится на Большой Фёдоровской. В 2018 году в жилом доме случился крупный пожар. До сих пор здание не привели в порядок.
— Вопрос ненадлежащего содержания фасадов зданий неоднократно обсуждался. Статус столицы Золотого кольца накладывает особую ответственность, областной центр должен выглядеть достойно, — подчеркнул Дмитрий Миронов.
Своё возмущение по поводу грязных зданий на Московском проспекте губернатор выражал ещё в 2017 году. Если верить словам мэра, фасад отремонтируют и установят окна. Здание начнут сдавать в аренду. Когда — неизвестно.
— Я также хотел узнать об исполнении поручений, обозначенных на встрече в марте, — напомнил мэру Дмитрий Миронов.
В первую очередь губернатор спросил о восстановлении улично-дорожной сети в Ярославле. Проблема остаётся, и на её ликвидацию требуется более миллиарда рублей из федерального, областного и городского бюджетов.
— В Ярославле в рамках национального проекта начались ремонтные работы на девяти дорогах общей протяженностью 15 км. Кроме того, стартовал капитальный ремонт Тутаевского шоссе на участке протяжённостью 3,7 километра от улицы Елены Колесовой до улицы Большой Норской, здесь завершить работы планируется в следующем году. С целью контроля за соблюдением сроков и качеством работ проводятся регулярные рейды совместно с представителями общественных организаций, — отметил Владимир Волков.
Обсудили вопросы и городского транспорта.
— В этом году обновлен парк общественного транспорта, уже закуплено девять новых троллейбусов, ожидается поставка еще десяти, а также десяти низкопольных автобусов, двух автобусов МАЗ, — рассказал мэр Ярославля. — Впервые прошло повышение заработной платы на 20 процентов водителям автобусов и троллейбусов предприятий общественного транспорта.
Губернатор поставил перед Владимиром Волковым задачу сохранить муниципальные предприятия, коллективы и обязательно обновить подвижной состав.
Напоследок чиновники обсудили строительство кинотеатра на улице Кирова. Сейчас стройка приостановлена, проверяют проектную документацию. Построят или нет — пока не ясно. Решение должны принять с учетом требований закона и совместно с общественностью.