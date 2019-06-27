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Политика

«Если будет ещё одна двойка...»: мэру Переславля-Залесского влепили неуд за работу

Стали известны итоги голосования депутатов

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В 2018 году на посту главы Переславля работали Владимир Волков и Валерий Астраханцев

Фото: Александра Савельева

Сегодня в Ярославской области состоялось голосование по итогам работы главы и администрации Переславля-Залесского за 2018 год.

В голосовании принял участие 21 депутат, из них большинство (10 человек) влепили неуд, 9 — признали работу удовлетворительной и 2 участника голосования воздержались.

— Если за этот год будет ещё раз поставлена двойка, то губернатор должен отправить нынешнего главу в отставку, — уверен депутат Ярославской областной думы от Переславского района Сергей Хабибулин.

В 2018 году на посту главы администрации Переславля-Залесского работали два человека — девять месяцев нынешний мэр Ярославля Владимир Волков и три месяца — действующий градоначальник Валерий Астраханцев.

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КОММЕНТАРИИ (3)

Mel
27 июн 2019 в 21:48

Если в городе удалят маршрутки, ждите, меееерию по кирпичам разберут, а мерина - на кол посадит народ! Руки прочь от частных перевозчиков!

Гость
27 июн 2019 в 19:49

Мэру Ярославля ставлю кол !

Гость
27 июн 2019 в 18:48

Будет правильно если снимут обоих