«Если будет ещё одна двойка...»: мэру Переславля-Залесского влепили неуд за работу

Сегодня в Ярославской области состоялось голосование по итогам работы главы и администрации Переславля-Залесского за 2018 год.



В голосовании принял участие 21 депутат, из них большинство (10 человек) влепили неуд, 9 — признали работу удовлетворительной и 2 участника голосования воздержались.



— Если за этот год будет ещё раз поставлена двойка, то губернатор должен отправить нынешнего главу в отставку, — уверен депутат Ярославской областной думы от Переславского района Сергей Хабибулин.



В 2018 году на посту главы администрации Переславля-Залесского работали два человека — девять месяцев нынешний мэр Ярославля Владимир Волков и три месяца — действующий градоначальник Валерий Астраханцев.

