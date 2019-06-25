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Политика

Ярославские чиновники рассказали, на что потратят сотни миллионов рублей из бюджета

А также посчитали, на сколько пополнится казна

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Чиновники обсудили доходы и расходы области

Фото: мэрия Ярославля

Сегодня на заседании Ярославской областной думы чиновники подсчитали расходы и доходы в 2019 году. В целом бюджет Ярославской области в этом году пополнится на 782 миллиона рублей.

Из федерального бюджета наша область получила 104,4 миллиона рублей. За счёт налогов казна пополнилась на 27,7 миллиона рублей.

— Расходы на здравоохранение увеличились на 110,1 миллиона рублей, на образование и молодежную политику — на 73,5 миллиона, на дорожное хозяйство и транспорт — на 75,3 миллиона. На реализацию программы по расселению аварийного жилья из федерального бюджета запланировано поступление в размере 360 миллионов рублей, 104 из них — будут направлены в муниципальные районы, — рассказали в мэрии Ярославля.

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