Ярославские чиновники рассказали, на что потратят сотни миллионов рублей из бюджета

Сегодня на заседании Ярославской областной думы чиновники подсчитали расходы и доходы в 2019 году. В целом бюджет Ярославской области в этом году пополнится на 782 миллиона рублей.

Из федерального бюджета наша область получила 104,4 миллиона рублей. За счёт налогов казна пополнилась на 27,7 миллиона рублей.

— Расходы на здравоохранение увеличились на 110,1 миллиона рублей, на образование и молодежную политику — на 73,5 миллиона, на дорожное хозяйство и транспорт — на 75,3 миллиона. На реализацию программы по расселению аварийного жилья из федерального бюджета запланировано поступление в размере 360 миллионов рублей, 104 из них — будут направлены в муниципальные районы, — рассказали в мэрии Ярославля.