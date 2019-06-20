Первому мэру Ярославля — 70: пять правил жизни Виктора Волончунаса

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С днём рождения, Виктор Владимирович!
Фото: Евгений Иванов / Facebook.com
Виктор Волончунас, 17 лет руководивший Ярославлем в должности мэра, отмечает круглую дату — 70 лет. Мы заглянули в интервью, которое брали у супруги Виктора Владимировича, и, посмотрев заново её рассказ, сделали короткую выжимку — пять правил жизни экс-мэра Ярославля:
1. Вся жизнь семьи подчинена его работе
— Весь распорядок, весь ритм. Если папе на работу, все меняют свои планы, отменяют запланированную поездку. Если папа свободен, дома может что-то сделать или куда-то поехать, тогда все опять меняют свои планы и на папу равняются. Безусловно, и все отпуска подстраивались под него.
2. Ненормированный рабочий день
— Когда стал мэром, возвращался домой в 9–11 вечера. А бывало, и к утру приходил только перекусить, и дальше снова на работу. Хозяйство городское большое, ему надо быть везде самому, во все вникнуть, во всем разобраться. Помню, на радиозаводе в школе в подвале тепла не было. Так он в подвал полез. Может, и много брал на себя. Но у него такая натура, что он всё должен знать сам, посмотреть, потрогать, принять решение.
3. Может пожарить картошечку
— Он в любом деле помогает, хоть пол помыть, хоть рубашки погладить. Да и приготовить может. Он готовит вообще неплохо. Всё может: и щи сварить, и картошку пожарить.
4. Не несет домой работу
— Когда совсем у него накипит, нужно поговорить, вылить, снять напряжение. Но если придет, молчит, значит, лучше подождать, не подходить с разговорами.
5. Целует жену!
— Нет, у нас вообще ссор не бывает. Бывает, вспылишь, чаще всего это с моей стороны. Женщина ведь. Но он обнимет, поцелует. Да и в желаниях мы совпадаем. Например, сходить в театр, на концерт, встретиться с друзьями. Я ему говорю, что хочу, он находит время.
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