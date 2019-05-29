Мэр Ярославля ответит за свою работу: какие вопросы ему подготовили депутаты

Мэр Ярославля Владимир Волков выступит 5 июня с докладом о проделанной работе. Ответить ему придётся за работу главы города в прошлом году. Несмотря на то, что он работал только в конце 2018-го, отвечать придётся и за то, что натворил его предшественник, — Владимир Слепцов. На примере ошибок прошлого года на заседании обсудят и работу в будущем.
У некоторых депутатов уже есть вопросы к Владимиру Волкову. Мы узнали, за что мэру придётся ответить.
Председатель муниципалитета Артур Ефремов:
— У меня есть вопросы по решению проблемы обманутых дольщиков, которая касается тысяч ярославских семей, и по уборке города. Особенно по зимней.
Депутат муниципалитета Дмитрий Соколов:
— Вообще, вопрос один-единственный: как выползать из долгов и пополнять бюджет?
Депутат муниципалитета Дмитрий Петровский:
— К мэру есть два вопроса. Первый: сформирована ли устойчивая команда, достаточная для решения проблем города? Второй: какую острую проблему города выделил бы сам мэр? Кроме нехватки денег, и пути ее решения.
Депутат муниципалитета Олег Ненилин:
— Меня интересуют причины существенного уменьшения рождаемости в городе.
Депутат муниципалитета Анатолий Каширин:
— У меня есть вопросы не по 2018-му, а по 2019 году. И их много.
Некоторые депутаты сообщили, что у них есть серьёзные претензии к работе мэра, но не пожелали заранее выдавать их.
В прошлом году мэр Ярославля Владимир Слепцов выступал перед депутатами с отчётом о проделанной работе около полутора часов, а депутаты раскритиковали его выступление. За это время доклада градоначальник успел похвастаться достижениями, но в тоже время честно признался, что не всё сумел сделать.
А какие у вас есть вопросы, связанные с работой мэра Ярославля? Пишите их в комментариях.