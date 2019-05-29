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Политика
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Мэр Ярославля ответит за свою работу: какие вопросы ему подготовили депутаты

Отчитываться Владимиру Волкову придется и за себя, и за своего предшественника Владимира Слепцова

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Мэр Ярославля Владимир Волков выступит с отчётом о работе за 2018 год 5 июня в муниципалитете

Фото: Александра Савельева

Мэр Ярославля Владимир Волков выступит 5 июня с докладом о проделанной работе. Ответить ему придётся за работу главы города в прошлом году. Несмотря на то, что он работал только в конце 2018-го, отвечать придётся и за то, что натворил его предшественник, — Владимир Слепцов. На примере ошибок прошлого года на заседании обсудят и работу в будущем.

У некоторых депутатов уже есть вопросы к Владимиру Волкову. Мы узнали, за что мэру придётся ответить.

Председатель муниципалитета Артур Ефремов:

— У меня есть вопросы по решению проблемы обманутых дольщиков, которая касается тысяч ярославских семей, и по уборке города. Особенно по зимней.

Депутат муниципалитета Дмитрий Соколов:

— Вообще, вопрос один-единственный: как выползать из долгов и пополнять бюджет?

Депутат муниципалитета Дмитрий Петровский:

— К мэру есть два вопроса. Первый: сформирована ли устойчивая команда, достаточная для решения проблем города? Второй: какую острую проблему города выделил бы сам мэр? Кроме нехватки денег, и пути ее решения.

Депутат муниципалитета Олег Ненилин:

— Меня интересуют причины существенного уменьшения рождаемости в городе.

Депутат муниципалитета Анатолий Каширин:

— У меня есть вопросы не по 2018-му, а по 2019 году. И их много.

Некоторые депутаты сообщили, что у них есть серьёзные претензии к работе мэра, но не пожелали заранее выдавать их.

В прошлом году мэр Ярославля Владимир Слепцов выступал перед депутатами с отчётом о проделанной работе около полутора часов, а депутаты раскритиковали его выступление. За это время доклада градоначальник успел похвастаться достижениями, но в тоже время честно признался, что не всё сумел сделать

А какие у вас есть вопросы, связанные с работой мэра Ярославля? Пишите их в комментариях.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

ТЕКСТ

Михаил Контуев

ТЕГИ

политикамэрВолков

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КОММЕНТАРИИ (3)

ares-mars17
29 мая 2019 в 17:43

Вопрос меру: "Когда уйдешь???"

Народ
29 мая 2019 в 17:49

Пусть выйдет к народу с отчётом, ото депутатики немного пожурят да и проголосуют "одобрям".Город превратил в захудалый районный центр. Все в грязи, в пыли , некрашеное, дороги в ямах, разруха. И ничего не изменится через год, через два.А потом как эффективный менеджер поедет в Москву на повышение.