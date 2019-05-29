Мэр Ярославля ответит за свою работу: какие вопросы ему подготовили депутаты

Мэр Ярославля Владимир Волков выступит 5 июня с докладом о проделанной работе. Ответить ему придётся за работу главы города в прошлом году. Несмотря на то, что он работал только в конце 2018-го, отвечать придётся и за то, что натворил его предшественник, — Владимир Слепцов. На примере ошибок прошлого года на заседании обсудят и работу в будущем.



У некоторых депутатов уже есть вопросы к Владимиру Волкову. Мы узнали, за что мэру придётся ответить.



Председатель муниципалитета Артур Ефремов:



— У меня есть вопросы по решению проблемы обманутых дольщиков, которая касается тысяч ярославских семей, и по уборке города. Особенно по зимней.

