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Политика

Недвижимость на элитном курорте и богатые жёны: депутаты муниципалитета раскрыли свои доходы

Читаем декларации о доходах ярославских депутатов

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У многих депутатов богатые жёны

Фото: Александра Савельева

Депутаты муниципалитета Ярославля показали списки своей недвижимости и раскрыли суммы доходов за прошлый год. Читаем декларации депутатов и рассказываем, кто из народных избранников заработал больше других, а за кого заработала жена. 

Недвижимость в Испании

Депутат приобрела недвижимость в Испании

Фото: Светлана Агашина / Facebook.com

У депутата Светланы Агашиной от фракции «Единая Россия» появился жилой дом на 249 квадратных метров с участком на 1095 квадратов в Испании. Кроме того, она задекларировала 11,596 миллиона рублей доходов за прошлый год. Также у Агашиной в собственности две квартиры, два земельных участка и несколько нежилых помещений уже в России. Её супруг заработал меньше — 5,7 миллиона рублей, он владеет шестью квартирами, несколькими нежилыми помещениями, машинами марок Volvo и Nissan, а также мотоциклом BMW и небольшим катером Windboat. 

Самый богатый депутат

Дмитрий Кузьмин не первый год возглавляет список самых богатых депутатов Ярославля 

Фото: Дмитрий Кузьмин / Facebook.com

Эту строчку уже не первый год занимает бизнесмен, владелец рекламного агентства Дмитрий Кузьмин. За прошлый год он заработал 91,36 миллиона рублей. У него в собственности восемь земельных участков, жилой дом, солидный список нежилых помещений и большой автопарк с несколькими машинами ГАЗ, легковым Opel, Mercedes-Benz, грузовиками МАЗ и ЗИЛ. Супруга депутата заработала 480 тысяч рублей. 

У Романа Галагаева (слева) за год стало на одну квартиру больше 

Фото: муниципалитет Ярославля

На втором месте по доходам владелец гостиницы в центре Ярославля Роман Галагаев. Он задекларировал 60,1 миллиона рублей, 12 квартир, девять земельных участков и автопарк из машин Mercedes-Benz, Porsche, Mercedes-AMG. Супруги в официальной декларации депутата не указано. 

Депутаты с богатыми жёнами

Жена Михаила Халтяна богаче самого богатого депутата

Фото: муниципалитет Ярославля 

Самый большой разрыв в доходах у депутата Михаила Халтяна с женой. Если он задекларировал 849,8 тысячи рублей годового дохода, то супруга — 112,6 миллиона рублей в год, то есть разница почти в 130 раз. Депутат ездит на Lexus и владеет жилым домом на 309 квадратных метров и участком к нему в 3000 квадратных метров. Его супруга владеет двумя земельными участками, четырьмя квартирами, административным зданием, а также автопарком дорожных машин: грузовиком КАМАЗ, прицепом, экскаватором, двумя дорожными катками, трактором и погрузчиком «Мустанг». 

У депутата Ильи Горохова на двоих с женой — больше 150 участков земли во владении

Фото: Валерия Шилова

Не такой разительный, но всё же заметный разрыв в доходах у депутата, хоккеиста Ильи Горохова, который указал доход в 4,4 миллиона рублей. В его списке недвижимости 31 земельный участок, два жилых дома, а в автопарке — мощный внедорожник «Трэкол». Супруга депутата заработала за прошлый год 39,8 миллиона рублей. Её список недвижимости солидный: около 110 земельных участков, жилой дом, два нежилых помещения, нежилое здание. 

В списке депутатов с богатыми супругами также оказался Александр Дегтярёв, заработавший 1,9 миллиона рублей, тогда как его жена — 5,8 миллиона рублей. Он владеет машинами УАЗ и Toyota, пятью земельными участками, двумя жилыми домами, зданием. В списке недвижимости супруги — две квартиры, два земельных участка и нежилое помещение. Ездит жена депутата на Mitsubishi.

Кстати, у мэра Ярославля тоже богатая жена. И совсем недавно стало известно, сколько зарабатывают ярославские прокуроры и их благоверные.

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ТЕГИ

муниципалитетдоходы депутатов

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КОММЕНТАРИИ (6)

Диллинджер
24 мая 2019 в 19:11

Ни одного депутата для Людей народа работавшего!одни мироеды князья - буржуины и все законы и слушание только для кремля!и сумма для выборов в депутаты ,а далее для мера и губернатора идалее для владения России это для работяги правильного ,это нее.
Нельзя допускать до власти тружеников (они ведь будут защищать права рабочих и крестьян!)
Власть только для предпринимателей!вслучае чего их можно прижать и они будут как шёлковые и будут делать как угодно путину и Медведеву.,а не для рабочих и крестьян.

Петя
24 мая 2019 в 18:06

Зачем их декларации читать. Нужно приговоры им зачитывать.

Гость
24 мая 2019 в 20:05

:))) так выбирали/не выбирали их - вы! ;) давайте теперь порадуемся за депутатов, ну хоть у них все хорошо! :) все в рост.
ну, а в обще статейка, так себе, ибо похоже на манипуляцию общественным мнением, если же и писать то про всех, а не про тех, что кажутся одиозными :) или еще как то привлекают к себе внимание. Остальные, что с хлеба на воду перебиваются? :)