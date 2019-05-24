Недвижимость на элитном курорте и богатые жёны: депутаты муниципалитета раскрыли свои доходы

Депутаты муниципалитета Ярославля показали списки своей недвижимости и раскрыли суммы доходов за прошлый год. Читаем декларации депутатов и рассказываем, кто из народных избранников заработал больше других, а за кого заработала жена.

У депутата Светланы Агашиной от фракции «Единая Россия» появился жилой дом на 249 квадратных метров с участком на 1095 квадратов в Испании. Кроме того, она задекларировала 11,596 миллиона рублей доходов за прошлый год. Также у Агашиной в собственности две квартиры, два земельных участка и несколько нежилых помещений уже в России. Её супруг заработал меньше — 5,7 миллиона рублей, он владеет шестью квартирами, несколькими нежилыми помещениями, машинами марок Volvo и Nissan, а также мотоциклом BMW и небольшим катером Windboat.

Эту строчку уже не первый год занимает бизнесмен, владелец рекламного агентства Дмитрий Кузьмин . За прошлый год он заработал 91,36 миллиона рублей. У него в собственности восемь земельных участков, жилой дом, солидный список нежилых помещений и большой автопарк с несколькими машинами ГАЗ, легковым Opel, Mercedes-Benz, грузовиками МАЗ и ЗИЛ. Супруга депутата заработала 480 тысяч рублей.

У Романа Галагаева (слева) за год стало на одну квартиру больше

На втором месте по доходам владелец гостиницы в центре Ярославля Роман Галагаев . Он задекларировал 60,1 миллиона рублей, 12 квартир, девять земельных участков и автопарк из машин Mercedes-Benz, Porsche, Mercedes-AMG. Супруги в официальной декларации депутата не указано.

Самый большой разрыв в доходах у депутата Михаила Халтяна с женой. Если он задекларировал 849,8 тысячи рублей годового дохода, то супруга — 112,6 миллиона рублей в год, то есть разница почти в 130 раз. Депутат ездит на Lexus и владеет жилым домом на 309 квадратных метров и участком к нему в 3000 квадратных метров. Его супруга владеет двумя земельными участками, четырьмя квартирами, административным зданием, а также автопарком дорожных машин: грузовиком КАМАЗ, прицепом, экскаватором, двумя дорожными катками, трактором и погрузчиком «Мустанг».

У депутата Ильи Горохова на двоих с женой — больше 150 участков земли во владении

Не такой разительный, но всё же заметный разрыв в доходах у депутата, хоккеиста Ильи Горохова, который указал доход в 4,4 миллиона рублей. В его списке недвижимости 31 земельный участок, два жилых дома, а в автопарке — мощный внедорожник «Трэкол». Супруга депутата заработала за прошлый год 39,8 миллиона рублей. Её список недвижимости солидный: около 110 земельных участков, жилой дом, два нежилых помещения, нежилое здание.

В списке депутатов с богатыми супругами также оказался Александр Дегтярёв, заработавший 1,9 миллиона рублей, тогда как его жена — 5,8 миллиона рублей. Он владеет машинами УАЗ и Toyota, пятью земельными участками, двумя жилыми домами, зданием. В списке недвижимости супруги — две квартиры, два земельных участка и нежилое помещение. Ездит жена депутата на Mitsubishi.

Кстати, у мэра Ярославля тоже богатая жена. И совсем недавно стало известно, сколько зарабатывают ярославские прокуроры и их благоверные.