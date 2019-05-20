В Ярославле чиновники по приказу мэра дружно обновили свои личные страницы в соцсетях

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Чем глав администраций заставили поделиться со своими подписчиками
После общегородского совещания все главы территориальных администраций сделали посты у себя в соцсетях
В Ярославле главы территориальных администраций сегодня дружно опубликовали программы празднования Дня города в своих районах. Это они сделали после того, как мэр города на общегородском совещании заставил их это сделать.
К слову, сам мэр Ярославля Владимир Волков на своих страницах в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook, где у него более семи тысяч друзей и подписчиков, не написал ничего о том, где можно отдохнуть в День города.
— Если речь идёт действительно о личных страницах, а не о публичных страницах глав районов, созданных специально для работы, то руководитель не имеет права требовать на них что-то публиковать, — объяснил юрист Тимур Валияров. — Но надо понимать, что сказанное что-то словами — это ещё не приказ. Подчинённые Владимира Волкова могли отказаться выполнять требование и по закону никаких санкций применить к ним за это было бы нельзя.
Итак, что главы территориальных администраций сообщили о праздновании Дня города в районах Ярославля.
Глава администрации Кировского и Ленинского районов Александр Трудоношин:
Уважаемые жители Ленинского района!
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В День города, 25 мая, в 12:00 в парке «Юбилейный» состоится праздник «Хотим признаться городу в любви!».
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Программа:
Глава администрации Заволжского района Андрей Мамонтов:
Глава администрации Дзержинского района Екатерина Мусинова:
День города — праздник для всех!
В эту субботу, 25 мая, Ярославль встретит своё 1009-летие.
Предлагаю вашему вниманию программу празднования Дня города в Дзержинском районе:
Парк Победы
Районный конкурс рисунка на асфальте, викторины «Азбука юных ярославцев» и «Сказочное кольцо», игры-пазлы «Гербы городов Золотого кольца» и «Где эта улица, где этот дом», ребусы и театральная викторина — для подростков и взрослых. Мастер-класс «Пальчиковые игрушки из бумаги». Выступление творческих коллективов детских школ искусств № 3, № 10, ДШИ «Канцона».
Глава администрации Фрунзенского и Красноперекопского района Андрей Удальцов (перепост от ДК «Радий»):
День города. 25 мая. Парк Победы на Липовой горе. Интерактивная развлекательная программа «Праздник ярославской сказки».
Внимание! Объявляется конкурс на лучший сказочный костюм.
На праздник к Ярославскому медведю соберутся все сказочные герои Ярославии для того, чтобы поздравить жителей Ярославля, повеселить, поиграть, да свою забаву предложить. Вас ждут улётные приключения с Бабой-ягой, мокрые викторины с водяным, богатырские забавы с Алешей Поповичем, в сказочный теремок вас пригласит Мышка-норушка, а все желания для вас исполнит волшебная Щука Емели. А также будет проведен конкурс на лучший сказочный костюм, где победитель получит сказочный подарок.
Напомним, День города будет проходить параллельно на нескольких площадках в центре и остальных районах. Ранее мы уже публиковали полную программу. Пожалуй, самыми яркими событиями в этом году станут выступление группы «Отпетые мошенники» на стадионе «Спартаковец» и праздничный салют в акватории Волги. Из-за празднования Дня города на весь день перекроют дороги в центре, а во второй половине дня — в том месте, откуда ярославцы любят смотреть салют.