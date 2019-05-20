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Политика
День города 2019 в Ярославле

В Ярославле чиновники по приказу мэра дружно обновили свои личные страницы в соцсетях

Чем глав администраций заставили поделиться со своими подписчиками

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После общегородского совещания все главы территориальных администраций сделали посты у себя в соцсетях

Фото: Михаил Контуев

В Ярославле главы территориальных администраций сегодня дружно опубликовали программы празднования Дня города в своих районах. Это они сделали после того, как мэр города на общегородском совещании заставил их это сделать.

К слову, сам мэр Ярославля Владимир Волков на своих страницах в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook, где у него более семи тысяч друзей и подписчиков, не написал ничего о том, где можно отдохнуть в День города.

— Если речь идёт действительно о личных страницах, а не о публичных страницах глав районов, созданных специально для работы, то руководитель не имеет права требовать на них что-то публиковать, — объяснил юрист Тимур Валияров. — Но надо понимать, что сказанное что-то словами — это ещё не приказ. Подчинённые Владимира Волкова могли отказаться выполнять требование и по закону никаких санкций применить к ним за это было бы нельзя.

Итак, что главы территориальных администраций сообщили о праздновании Дня города в районах Ярославля.

Глава администрации Кировского и Ленинского районов Александр Трудоношин:

Уважаемые жители Ленинского района!

В День города, 25 мая, в 12:00 в парке «Юбилейный» состоится праздник «Хотим признаться городу в любви!».

Программа:

  • 12:00–14:30 — концерт «ТАНЦУЙ! ТАНЦУЙ!»: солисты народного коллектива ансамбля русской песни «Северянка» (г. Ярославль), школа танцев «Амира» (г. Ярославль), танцевальная студия «Денс Микс» (г. Рыбинск), хореографический коллектив «Малинки» (г. Ярославль), студия семейного фитнеса «Динамика» (г. Ярославль);
  • 14:30–15.00 — «Играй, гармонь!» (Р. Иваницкий, Т. Жарова, Р. Чертаков);
  • 15:00–17:00 — городской фестиваль подросткового и молодежного альтернативного искусства «Майская жара» (МОУ ДО «Центр детского творчества "Горизонт"» (г. Ярославль).

Глава администрации Заволжского района Андрей Мамонтов:

Глава администрации Дзержинского района Екатерина Мусинова:

День города — праздник для всех!

В эту субботу, 25 мая, Ярославль встретит своё 1009-летие.

Предлагаю вашему вниманию программу празднования Дня города в Дзержинском районе:

Парк Победы

  • 12:00–16:00 — «ЯрПарад» — праздничная программа;

Районный конкурс рисунка на асфальте, викторины «Азбука юных ярославцев» и «Сказочное кольцо», игры-пазлы «Гербы городов Золотого кольца» и «Где эта улица, где этот дом», ребусы и театральная викторина — для подростков и взрослых. Мастер-класс «Пальчиковые игрушки из бумаги». Выступление творческих коллективов детских школ искусств № 3, № 10, ДШИ «Канцона».

  • 16:00–18:00 — концерт ансамбля «Бирюзовые колечки».

Глава администрации Фрунзенского и Красноперекопского района Андрей Удальцов (перепост от ДК «Радий»):

День города. 25 мая. Парк Победы на Липовой горе. Интерактивная развлекательная программа «Праздник ярославской сказки».

Внимание! Объявляется конкурс на лучший сказочный костюм.

На праздник к Ярославскому медведю соберутся все сказочные герои Ярославии для того, чтобы поздравить жителей Ярославля, повеселить, поиграть, да свою забаву предложить. Вас ждут улётные приключения с Бабой-ягой, мокрые викторины с водяным, богатырские забавы с Алешей Поповичем, в сказочный теремок вас пригласит Мышка-норушка, а все желания для вас исполнит волшебная Щука Емели. А также будет проведен конкурс на лучший сказочный костюм, где победитель получит сказочный подарок.

Напомним, День города будет проходить параллельно на нескольких площадках в центре и остальных районах. Ранее мы уже публиковали полную программу. Пожалуй, самыми яркими событиями в этом году станут выступление группы «Отпетые мошенники» на стадионе «Спартаковец» и праздничный салют в акватории Волги. Из-за празднования Дня города на весь день перекроют дороги в центре, а во второй половине дня — в том месте, откуда ярославцы любят смотреть салют.

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