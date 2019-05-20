В Ярославле чиновники по приказу мэра дружно обновили свои личные страницы в соцсетях

В Ярославле главы территориальных администраций сегодня дружно опубликовали программы празднования Дня города в своих районах. Это они сделали после того, как мэр города на общегородском совещании заставил их это сделать.



К слову, сам мэр Ярославля Владимир Волков на своих страницах в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook, где у него более семи тысяч друзей и подписчиков, не написал ничего о том, где можно отдохнуть в День города.



— Если речь идёт действительно о личных страницах, а не о публичных страницах глав районов, созданных специально для работы, то руководитель не имеет права требовать на них что-то публиковать, — объяснил юрист Тимур Валияров. — Но надо понимать, что сказанное что-то словами — это ещё не приказ. Подчинённые Владимира Волкова могли отказаться выполнять требование и по закону никаких санкций применить к ним за это было бы нельзя.

