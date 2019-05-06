У ярославского губернатора появилась жена

На сайте правительства Ярославской области опубликовали сведения о доходах губернатора Дмитрия Миронова. В 2018 году его доход составил 2 477 107 рублей 33 копейки.

Но больше цифр его доходов удивила другая строка. В декларации значатся еще и доходы супруги. Значит, она есть, супруга-то. А значит, сердце губернатора больше не принадлежит безраздельно всей Ярославской области, как он заявлял, когда его спрашивали о семейном положении в прошлом году.



— Для многих у нас это известие тоже стало неожиданным, — рассказал источник в областном правительстве.