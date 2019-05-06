6 мая понедельник
СЕЙЧАС +23°С
usd 64.63
eur 72.31
  • 19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    10 апреля 2019

    Теперь можно комментировать всё и сразу!

    Друзья, мы сделали так, чтобы удобнее оставлять комментарии. Теперь в мобильной версии сайта плашка значок «Добавить комментарий» всплывает сразу, как только вы открываете новость. Так что давайте обсуждать, спорить, хвалить и ругаться!

    8 апреля 2019

    Соберем все адовые ямы!

    Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылайте свои фото нам на почту: 76@rugion.ru

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +23°С
usd 64.63
eur 72.31
Политика
Губернатор женился

У ярославского губернатора появилась жена

С неплохим приданым

Поделиться

2 022
7 Обсудить

Все новости

Все новости

Поздравляем Дмитрия Миронова!

Фото: Александра Савельева

На сайте правительства Ярославской области опубликовали сведения о доходах губернатора Дмитрия Миронова. В 2018 году его доход составил 2 477 107 рублей 33 копейки.

Но больше цифр его доходов удивила другая строка. В декларации значатся еще и доходы супруги. Значит, она есть, супруга-то. А значит, сердце губернатора больше не принадлежит безраздельно всей Ярославской области, как он заявлял, когда его спрашивали о семейном положении в прошлом году.

— Для многих у нас это известие тоже стало неожиданным, — рассказал источник в областном правительстве.

У супруги губернатора в собственности две квартиры 176 и 96 квадратных метров, автомобиль Mercedes-Benz GLE 350 d 4Matic, четверть доли в ещё одной квартире и машина Porsche Macan S Diesel.

В собственности у Дмитрия Миронова:

  • автомобиль Mercedes-Benz Gl350 Bluetec 4Matic;
  • квартира (собственность) — 74,6 (1/3 доли);
  • машино-место (собственность) — 17,6;
  • машино-место (собственность) — 18,6;
  • машино-место (собственность) — 15,2;
  • машино-место (собственность) — 15,4;

В прошлом году губернатор зарабатывал чуть меньше.

Обновление на 13.31. Появилась информация о супруге главы региона

По теме

ТЕКСТ

Ольга Прохорова

ТЕГИ

губернатор

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (7)

Гость
6 май 2019 в 12:54

Горе губернатор . в отставку отправлять вместе с мэром Волковым ! Московский мусор когда закончите возить в Ярославль ? Когда будете заниматься Городом и областью ? Ау господа чиновники если вы не справляетесь со своими обязанностями то зачем вы нам такие нужны ? Еще и зарабатываете миллионы ! Вопрос за что вам такие зарплаты платятся когда в Ярославле разруха и безработица ?

Гость
6 май 2019 в 14:05

Не, ну а чего, нормальный мужик, разве такой может без жены? Особенно когда надо о доходах публично заявить! Все так делают, не только губернатор

гость
6 май 2019 в 13:08

просто говорящая голова и перерезатель ленточек, ну что вы на него накинулись???