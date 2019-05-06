У ярославского губернатора появилась жена

На сайте правительства Ярославской области опубликовали сведения о доходах губернатора Дмитрия Миронова. В 2018 году его доход составил 2 477 107 рублей 33 копейки.
Но больше цифр его доходов удивила другая строка. В декларации значатся еще и доходы супруги. Значит, она есть, супруга-то. А значит, сердце губернатора больше не принадлежит безраздельно всей Ярославской области, как он заявлял, когда его спрашивали о семейном положении в прошлом году.
— Для многих у нас это известие тоже стало неожиданным, — рассказал источник в областном правительстве.
У супруги губернатора в собственности две квартиры 176 и 96 квадратных метров, автомобиль Mercedes-Benz GLE 350 d 4Matic, четверть доли в ещё одной квартире и машина Porsche Macan S Diesel.
В собственности у Дмитрия Миронова:
- автомобиль Mercedes-Benz Gl350 Bluetec 4Matic;
- квартира (собственность) — 74,6 (1/3 доли);
- машино-место (собственность) — 17,6;
- машино-место (собственность) — 18,6;
- машино-место (собственность) — 15,2;
- машино-место (собственность) — 15,4;
В прошлом году губернатор зарабатывал чуть меньше.
Обновление на 13.31. Появилась информация о супруге главы региона.