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  • 19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    10 апреля 2019

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    8 апреля 2019

    Соберем все адовые ямы!

    Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылайте свои фото нам на почту: 76@rugion.ru

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Политика

Ярославским коммунистам в последний момент разрешили пройти по центру города

Как будет двигаться колонна демонстрантов

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Маршрут отстояли частично

Фото: Александра Савельева

В Ярославле представителям КПРФ все-таки разрешили первомайскую демонстрацию в центре города. Об этом сообщила представитель партии Евгения Овод.

— Демонстрация и митинг согласованы, за 15 часов до начала, это нонсенс, — написала в фейсбуке Овод.

В итоге коммунисты встретятся, как и намеревались, в парке Мира в 11:00, пойдут по улице Свободы до площади Юности, чтобы провести там митинг.

Скандал перед праздником 1 Мая разгорелся, когда коммунистам впервые за много лет не разрешили проводить традиционную первомайскую демонстрацию (организаторы хотели дойти до Знаменской башни). Причём сделали это не напрямую власти, а частная фирма. Позже организаторам предложили идти в одном строю с партией власти, но это предложение им не понравилось.

ТЕКСТ

Ольга Прохорова

ТЕГИ

Первомай

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