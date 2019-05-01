Ярославским коммунистам в последний момент разрешили пройти по центру города

В Ярославле представителям КПРФ все-таки разрешили первомайскую демонстрацию в центре города. Об этом сообщила представитель партии Евгения Овод.

— Демонстрация и митинг согласованы, за 15 часов до начала, это нонсенс, — написала в фейсбуке Овод.

В итоге коммунисты встретятся, как и намеревались, в парке Мира в 11:00, пойдут по улице Свободы до площади Юности, чтобы провести там митинг.

Скандал перед праздником 1 Мая разгорелся, когда коммунистам впервые за много лет не разрешили проводить традиционную первомайскую демонстрацию (организаторы хотели дойти до Знаменской башни). Причём сделали это не напрямую власти, а частная фирма. Позже организаторам предложили идти в одном строю с партией власти, но это предложение им не понравилось.