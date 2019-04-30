«Сделано беспрецедентно много»: ярославский губернатор рассказал о ремонте дорог

Сегодня на заседании Ярославской областной думы губернатор Дмитрий Миронов отчитывался перед депутатами, как поработал в прошлом году. Много говорил о дорогах.

— В сфере дорожного хозяйства и инфраструктуры за два минувших года сделано беспрецедентно много! В целом было приведено в нормативное состояние около 270 километров дорог. В планах этого года — 111 километров дорог регионального и местного значения, — рассказал глава региона Дмитрий Миронов.

Речь идёт в том числе о президентской программе «Безопасные и качественные дороги», по которой в этом году в Ярославле будут ремонтировать, например, улицу Победы (полный список). По этому проекту в 2018 году отремонтировали 82 километра дорог, из которых 47 километров — в Ярославле. В прошлом году на областные дороги потратили 6,6 миллиарда рублей.