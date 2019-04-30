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Политика

«Сделано беспрецедентно много»: ярославский губернатор рассказал о ремонте дорог

Дмитрий Миронов отчитался и работе за прошлый год

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Ярославский губернатор считает, что на дорогах сделано беспрецедентно много

Фото: правительство Ярославской области

Сегодня на заседании Ярославской областной думы губернатор Дмитрий Миронов отчитывался перед депутатами, как поработал в прошлом году. Много говорил о дорогах. 

— В сфере дорожного хозяйства и инфраструктуры за два минувших года сделано беспрецедентно много! В целом было приведено в нормативное состояние около 270 километров дорог. В планах этого года — 111 километров дорог регионального и местного значения, — рассказал глава региона Дмитрий Миронов. 

Речь идёт в том числе о президентской программе «Безопасные и качественные дороги», по которой в этом году в Ярославле будут ремонтировать, например, улицу Победы (полный список). По этому проекту в 2018 году отремонтировали 82 километра дорог, из которых 47 километров — в Ярославле. В прошлом году на областные дороги потратили 6,6 миллиарда рублей. 

Также было сказано о вводе в эксплуатацию нового моста через реку Которосль. Общая стоимость работ составила 640 миллионов рублей, из которых 583 миллиона – из федерального бюджета.

- Наша основная задача – сделать Ярославскую область безопаснее и комфортнее для всех. Впереди у нас большой сезон-2019. Мы к нему готовы, и я уверен, что все у нас получится, - пообещал председатель общественного совета при областном департаменте дорожного хозяйства Алексей Игнатьев.

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дорогигубернатор

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КОММЕНТАРИИ (6)

Гость
30 апр 2019 в 14:02

И сколько км из этих 270 на сегодняшний день в нормативном состоянии? Губернатор, может вы не знаете? Дороги в Ярославле в плачевном состоянии!!!

tina
30 апр 2019 в 12:59

Очень важно, КАК СДЕЛАНЫ дороги..... И общее впечатление, что в последнее время лучше не стало - грязно, пыльно, неухожено.... При Слепцове город стал преображаться, но не довели до ума начатое - остановок единого образца нет, маршрутки не обновили, посаженные по программе "Решаем вместе" сосенки стоят сухие и желтые.....

Гость
30 апр 2019 в 12:36

а ещё про московский мусор не сказал