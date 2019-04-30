«Время сменить маршрут»: губернатор Ярославской области остался без пресс-секретаря

Пресс-секретарь губернатора Ярославской области Анастасия Харитонова покидает свой пост. На прощание она обратилась к своим коллегами и самому Дмитрию Миронову на своей странице в Facebook:
— Настало время сменить маршрут, — написала девушка. — Но несмотря на это, частичка моего сердца навсегда останется в Ярославской области. Хочу поблагодарить всех коллег, с которыми мы плотно и бурно работали целый год. Кого-то за поддержку, кого-то за правильные и мудрые уроки, кого-то за вовремя данные советы, кого-то даже за палки, те, что в колеса, потому что слишком быстрая езда опасна. И конечно же, спасибо губернатору Дмитрию Миронову за бесценный опыт.
В должности пресс-секретаря Анастасия Харитонова проработала почти год — с 3 мая 2018-го. Причины своего увольнения она не рассказывает. Известно, что ранее из правительства Ярославской области уволились ещё два человека, которые играли ключевую роль в информационной политике региона — глава департамента общественных связей Анастасия Костикова и руководитель управления массовых коммуникаций Ирина Ануфриева. Вместо них теперь работают приезжий специалист Ирина Бенке и старожил местного правительства Галина Разживина. Кто займёт место Харитоновой, пока не известно.