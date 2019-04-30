«Время сменить маршрут»: губернатор Ярославской области остался без пресс-секретаря

Пресс-секретарь губернатора Ярославской области Анастасия Харитонова покидает свой пост. На прощание она обратилась к своим коллегами и самому Дмитрию Миронову на своей странице в Facebook:



— Настало время сменить маршрут, — написала девушка. — Но несмотря на это, частичка моего сердца навсегда останется в Ярославской области. Хочу поблагодарить всех коллег, с которыми мы плотно и бурно работали целый год. Кого-то за поддержку, кого-то за правильные и мудрые уроки, кого-то за вовремя данные советы, кого-то даже за палки, те, что в колеса, потому что слишком быстрая езда опасна. И конечно же, спасибо губернатору Дмитрию Миронову за бесценный опыт.