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  • 19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

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    8 апреля 2019

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Политика

«Время сменить маршрут»: губернатор Ярославской области остался без пресс-секретаря

Что девушка на прощание заявила Дмитрию Миронову

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В Ярославле Анастасия Харитонова проработала без нескольких дней год

Фото: Анастасия Харитонова

Пресс-секретарь губернатора Ярославской области Анастасия Харитонова покидает свой пост. На прощание она обратилась к своим коллегами и самому Дмитрию Миронову на своей странице в Facebook:

— Настало время сменить маршрут, — написала девушка. — Но несмотря на это, частичка моего сердца навсегда останется в Ярославской области. Хочу поблагодарить всех коллег, с которыми мы плотно и бурно работали целый год. Кого-то за поддержку, кого-то за правильные и мудрые уроки, кого-то за вовремя данные советы, кого-то даже за палки, те, что в колеса, потому что слишком быстрая езда опасна. И конечно же, спасибо губернатору Дмитрию Миронову за бесценный опыт.

В должности пресс-секретаря Анастасия Харитонова проработала почти год — с 3 мая 2018-го. Причины своего увольнения она не рассказывает. Известно, что ранее из правительства Ярославской области уволились ещё два человека, которые играли ключевую роль в информационной политике региона — глава департамента общественных связей Анастасия Костикова и руководитель управления массовых коммуникаций Ирина Ануфриева. Вместо них теперь работают приезжий специалист Ирина Бенке и старожил местного правительства Галина Разживина. Кто займёт место Харитоновой, пока не известно.

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КОММЕНТАРИИ (3)

Дарий
30 апр 2019 в 09:48

Не пресс-секретарь, а какой-то серый кардинал - ни разу от неё новостей не слышал (кроме того, как она не помнит где и когда завоевала ОЛИМПИЙСКУЮ медаль).

пессимист
30 апр 2019 в 10:23

Мутные времена.