Уволившийся заместитель мэра Ярославля занял пост в региональном правительстве

Бывший заместитель мэра Ярославля, который недавно уволился из городской администрации, занял пост в структуре регионального правительства. Накануне его назначили заместителем директора департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.
— Дополнительно Михаил Кузнецов стал куратором губернаторской программы по благоустройству «Решаем вместе» и председателем комитета управления и формирования комфортной городской среды, — сообщили в правительстве Ярославской области.
С приходом Владимира Волкова в администрации Ярославля не заканчиваются кадровые перестановки. В разгар зимней уборки покинул пост заместитель мэра по вопросам ЖКХ Михаил Кузнецов. У него были публичные конфликты с мэром. Недавно мы рассказывали, каких руководителей потеряли городские власти и кого взяли вместо них.