15 апреля понедельник
СЕЙЧАС +7°С
usd 64.52
eur 72.84
  • 10 апреля 2019

    Теперь можно комментировать всё и сразу!

    Друзья, мы сделали так, чтобы удобнее оставлять комментарии. Теперь в мобильной версии сайта плашка значок «Добавить комментарий» всплывает сразу, как только вы открываете новость. Так что давайте обсуждать, спорить, хвалить и ругаться!

    8 апреля 2019

    Соберем все адовые ямы!

    Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылайте свои фото нам на почту: 76@rugion.ru

    26 марта 2019

    Теперь можно делиться фоточками!

    Друзья, мы ввели новую функцию на сайте — теперь любой фотографией из материалов на сайте можно поделиться сразу в соцсетях, кликнув на значок справа внизу. Пока это работает только с компьютера. Но нет предела совершенству ;)
    Покажите друзьям самые яркие снимки!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +7°С
usd 64.52
eur 72.84
Политика

Уволившийся заместитель мэра Ярославля занял пост в региональном правительстве

Стало известно, какую должность он занял

Поделиться

120
0 Обсудить

Все новости

Все новости

Михаил Кузнецов несколько лет занимался вопросами ЖКХ, работая в структуре мэрии Ярославля

Фото: Михаил Кузнецов/Facebook.com

Бывший заместитель мэра Ярославля, который недавно уволился из городской администрации, занял пост в структуре регионального правительства. Накануне его назначили заместителем директора департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.

— Дополнительно Михаил Кузнецов стал куратором губернаторской программы по благоустройству «Решаем вместе» и председателем комитета управления и формирования комфортной городской среды, — сообщили в правительстве Ярославской области.

С приходом Владимира Волкова в администрации Ярославля не заканчиваются кадровые перестановки. В разгар зимней уборки покинул пост заместитель мэра по вопросам ЖКХ Михаил Кузнецов. У него были публичные конфликты с мэром. Недавно мы рассказывали, каких руководителей потеряли городские власти и кого взяли вместо них.

По теме

ТЕКСТ

Михаил Контуев

ТЕГИ

политикаЖКХ

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (0)