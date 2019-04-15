Уволившийся заместитель мэра Ярославля занял пост в региональном правительстве

Бывший заместитель мэра Ярославля, который недавно уволился из городской администрации, занял пост в структуре регионального правительства. Накануне его назначили заместителем директора департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.



— Дополнительно Михаил Кузнецов стал куратором губернаторской программы по благоустройству «Решаем вместе» и председателем комитета управления и формирования комфортной городской среды, — сообщили в правительстве Ярославской области.

