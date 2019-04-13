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Политика

Показали реальную зарплату муниципальных служащих Ярославля

Опубликовали доходы директоров и бухгалтеров городских компаний

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Мэрия опубликовала зарплаты руководителей городских компаний

Фото: Александра Савельева

На портале мэрии Ярославля опубликовали сведения о зарплате за 2018 год руководителей муниципальных компаний. Речь идёт о предприятиях, подведомственных администрации города — служба транспорта, муниципальных архив, центр гражданской защиты и другие. 

Публикуем информацию о зарплатах директоров этих предприятий.

Самый высокий доход у директора «Контрольной службы мэрии Ярославля», он получал в среднем 77 тысяч рублей в месяц. 

На втором месте по величине зарплаты заместитель директора — главный бухгалтер «Службы транспорта и технического обеспечения». Среднемесячная зарплата этого специалиста 75,5 тысяч рублей. Директор этой компании получает 63,8 тысячи рублей в месяц.

70 тысяч рублей получает директор центра информационных технологии мэрии Ярославля, 65 тысяч — исполняющий обязанности директора агентства по рекламе (его недавно сменили). Директор центра гражданской защиты Ярославля получает 61,6 тысячи рублей в месяц.

Самый невысокий доход у директора административно-хозяйственной службы мэрии — 36,8 тысячи рублей. Притом что у его заместителя среднемесячная зарплата за прошлый год составила 41,9 тысячи рублей. 

Не так давно мы узнали, что у мэра Ярославля премия в пять раз больше оклада.

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мэриязарплата

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КОММЕНТАРИИ (5)

николай
13 апр 2019 в 16:32

а водители которые обслуживают мэрию как и 5 лет назад получают 15-17 000 рублей !!!!!!!

Гость
13 апр 2019 в 17:06

ну хоть бы один минималку получал

Гость
13 апр 2019 в 16:38

на 70 тысяч можно жить , а на 15- 20 только выживать