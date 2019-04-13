Показали реальную зарплату муниципальных служащих Ярославля

На портале мэрии Ярославля опубликовали сведения о зарплате за 2018 год руководителей муниципальных компаний. Речь идёт о предприятиях, подведомственных администрации города — служба транспорта, муниципальных архив, центр гражданской защиты и другие.

Публикуем информацию о зарплатах директоров этих предприятий.

Самый высокий доход у директора «Контрольной службы мэрии Ярославля», он получал в среднем 77 тысяч рублей в месяц.

На втором месте по величине зарплаты заместитель директора — главный бухгалтер «Службы транспорта и технического обеспечения». Среднемесячная зарплата этого специалиста 75,5 тысяч рублей. Директор этой компании получает 63,8 тысячи рублей в месяц.