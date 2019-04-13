Показали реальную зарплату муниципальных служащих Ярославля

На портале мэрии Ярославля опубликовали сведения о зарплате за 2018 год руководителей муниципальных компаний. Речь идёт о предприятиях, подведомственных администрации города — служба транспорта, муниципальных архив, центр гражданской защиты и другие.
Публикуем информацию о зарплатах директоров этих предприятий.
Самый высокий доход у директора «Контрольной службы мэрии Ярославля», он получал в среднем 77 тысяч рублей в месяц.
На втором месте по величине зарплаты заместитель директора — главный бухгалтер «Службы транспорта и технического обеспечения». Среднемесячная зарплата этого специалиста 75,5 тысяч рублей. Директор этой компании получает 63,8 тысячи рублей в месяц.
70 тысяч рублей получает директор центра информационных технологии мэрии Ярославля, 65 тысяч — исполняющий обязанности директора агентства по рекламе (его недавно сменили). Директор центра гражданской защиты Ярославля получает 61,6 тысячи рублей в месяц.
Самый невысокий доход у директора административно-хозяйственной службы мэрии — 36,8 тысячи рублей. Притом что у его заместителя среднемесячная зарплата за прошлый год составила 41,9 тысячи рублей.
Не так давно мы узнали, что у мэра Ярославля премия в пять раз больше оклада.