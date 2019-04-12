Список недвижимости на восьми листах: стали известны доходы депутатов Ярославской областной думы

Самым обеспеченным из всех оказался депутат и по совместительству владелец компании «Русский лес» Михаил Никешин. Он в 2018-м заработал 71 миллион 873 тысячи 130 рублей. Его супруга — 15 миллионов 539 тысячи 833 рубля. Также Никешины задекларировали внушительный список легковых, грузовых машин и другой спецтехники. А список недвижимости, которая у них есть в собственности, растянулся на восемь листов.

Депутаты Ярославской областной думы обнародовали свои декларации о доходах за 2018 год. Мы заглянули в документ и посмотрели, кто заработал больше остальных, а у кого из народных избранников с деньгами напряжёнка.

Неплохо заработал и депутат на непостоянной основе Илья Круглов — 23 миллиона 250 тысяч 73 рубля. Его жена — ещё больше: 39 миллионов 540 тысяч 376 рублей. Из недвижимости у семьи Кругловых в основном задекларированы земли и нежилые помещения. Зато квартира в 62 кв. м есть у их сына. Также у депутата есть два квадроцикла и автоприцеп, а у супруги — легковой «Порше».



Заместитель председателя Ярославской областной думы и генеральный директор радиозавода Сергей Якушев заработал 20 миллионов 101 тысячу 622 рубля, а его супруга — 1 миллион 456 тысяч 781 рубль. У них в собственности есть два жилых дома, квартира и несколько земельных участков и гаражей.



Остальные депутаты заработали в 2018 году намного меньше. Отметить, пожалуй, стоит лишь нескольких: Андрея Коваленко, доход которого перевалил за 15 миллионов рублей; Андрея Юдаева, у жены которого есть пентхаус на 105 кв. м на Кипре и Якова Якушева, декларирующего из года в год свою квартиру в Швейцарии.



Глава Ярославской областной думы Алексей Константинов в этом списке далеко от богачей. Председатель смог заработать в прошлом году 1 миллион 836 тысяч 471 рубль. Также у него в собственности есть старенький «Запорожец».

