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Политика

Список недвижимости на восьми листах: стали известны доходы депутатов Ярославской областной думы

Топ самых богатых и самых бедных народных избранников

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Самым богатым депутатом Ярославской областной думы оказался Михаил Никешин

Фото: Александра Савельева, Яроблдума

Депутаты Ярославской областной думы обнародовали свои декларации о доходах за 2018 год. Мы заглянули в документ и посмотрели, кто заработал больше остальных, а у кого из народных избранников с деньгами напряжёнка.

Самым обеспеченным из всех оказался депутат и по совместительству владелец компании «Русский лес» Михаил Никешин. Он в 2018-м заработал 71 миллион 873 тысячи 130 рублей. Его супруга — 15 миллионов 539 тысячи 833 рубля. Также Никешины задекларировали внушительный список легковых, грузовых машин и другой спецтехники. А список недвижимости, которая у них есть в собственности, растянулся на восемь листов.

Неплохо заработал и депутат на непостоянной основе Илья Круглов — 23 миллиона 250 тысяч 73 рубля. Его жена — ещё больше: 39 миллионов 540 тысяч 376 рублей. Из недвижимости у семьи Кругловых в основном задекларированы земли и нежилые помещения. Зато квартира в 62 кв. м есть у их сына. Также у депутата есть два квадроцикла и автоприцеп, а у супруги — легковой «Порше».

Заместитель председателя Ярославской областной думы и генеральный директор радиозавода Сергей Якушев заработал 20 миллионов 101 тысячу 622 рубля, а его супруга — 1 миллион 456 тысяч 781 рубль. У них в собственности есть два жилых дома, квартира и несколько земельных участков и гаражей.

Остальные депутаты заработали в 2018 году намного меньше. Отметить, пожалуй, стоит лишь нескольких: Андрея Коваленко, доход которого перевалил за 15 миллионов рублей; Андрея Юдаева, у жены которого есть пентхаус на 105 кв. м на Кипре и Якова Якушева, декларирующего из года в год свою квартиру в Швейцарии.

Глава Ярославской областной думы Алексей Константинов в этом списке далеко от богачей. Председатель смог заработать в прошлом году 1 миллион 836 тысяч 471 рубль. Также у него в собственности есть старенький «Запорожец».

Меньше всех заработали депутаты Анастасия Пивоварова (422 тысячи рублей), Артём Денисов (316 тысяч рублей) и Денис Дёмин (163 тысячи рублей). Получается, что последний живёт в среднем на 13,5 тысячи рублей в месяц. При этом у него есть несколько легковушек, включая «Лексус», грузовик ГАЗ, мотоцикл и снегоход.

Стабильность по доходам из всех вышеперечисленных депутатов держит лишь Круглов. Давайте вспомним, кто из народных избранников больше всех заработал годом раньше.

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КОММЕНТАРИИ (5)

Гостья
12 апр 2019 в 19:31

Еще бы они с такими доходами понимали нужды народа. Ересь какую то придумывают постоянно. Если пожили бы на нашу зарплату, да полечились в наших больницах, по другому мозги вертелись бы.

Аноним
12 апр 2019 в 17:07

Вот как живут слуги народа. Позор

Нищий
12 апр 2019 в 18:09

Господа вы же сами выбрали таких. Сидите дома и рассуждайте. Пока не осознаете что надо идти на выборы и предлагать своих депутатов, они так и будут строчить законы для себя и плевать на всех. У них своя команда и везде понатыкана родня.