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Политика

«Жалко расставаться с основной работой»: депутат муниципалитета перехотел получать зарплату

Алексей Таганов хотел получать деньги из бюджета

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Алексей Таганов передумал 

Фото: Алексей Таганов/Facebook.com 

Накануне 76.RU стало известно, что депутат муниципалитета Ярославля Алексей Таганов попросил оплачивать его работу. Захотел перейти на официальную ставку депутата. Его прошение об этом должны были рассматривать сегодня на заседании муниципалитета. Но вопрос с повестки дня был снят. Таганов неожиданно передумал.

— Вчера с юридической службой муниципалитета посмотрели окончательно все документы. Я надеялся, что там есть указ губернатора, разрешающий совмещение ставки депутата с должностью руководителя. На сегодняшний день у нас только депутаты Госдумы могут возглавлять какие-то другие некоммерческие организации, — пояснил Алексей Таганов.

Дело в том, что он является председателем ярославской областной общественной организации «Содружество детей Ярославии». 

— Мне жалко расставаться после 17 лет с этой организацией. Практически после университета я занялся этой работой. Будь моя воля, я бы дал каждому депутату возглавить по некоммерческой организации, — добавил он. 

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