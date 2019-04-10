«Жалко расставаться с основной работой»: депутат муниципалитета перехотел получать зарплату

Накануне 76.RU стало известно, что депутат муниципалитета Ярославля Алексей Таганов попросил оплачивать его работу. Захотел перейти на официальную ставку депутата. Его прошение об этом должны были рассматривать сегодня на заседании муниципалитета. Но вопрос с повестки дня был снят. Таганов неожиданно передумал.

— Вчера с юридической службой муниципалитета посмотрели окончательно все документы. Я надеялся, что там есть указ губернатора, разрешающий совмещение ставки депутата с должностью руководителя. На сегодняшний день у нас только депутаты Госдумы могут возглавлять какие-то другие некоммерческие организации, — пояснил Алексей Таганов.