«Меня никто не просил»: увольняется ещё один заместитель мэра

Соберем все адовые ямы!
Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылайте свои фото нам на почту: 76@rugion.ru
Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылайте свои фото нам на почту: 76@rugion.ru
Друзья, мы ввели новую функцию на сайте — теперь любой фотографией из материалов на сайте можно поделиться сразу в соцсетях, кликнув на значок справа внизу. Пока это работает только с компьютера. Но нет предела совершенству ;)
Покажите друзьям самые яркие снимки!
Друзья! На журналистском конкурсе «Позиция» редактор спецпроектов Михаил Контуев и фотограф Саша Савельева заняли первые места!
Михаил признан лучшим журналистом года, а Саша — лучшим фотографом года. Оба награждены редактором командировочкой в выходной день;) Скоро читайте их эксклюзивный репортаж!
Алексей Торопов объяснил, почему уходит из администрации Ярославля
Алексей Торопов пришёл в мэрию с командой бывшего главы города Слепцова
Сегодня стало известно, что мэрию Ярославля покидает ещё один заместитель — Алексей Торопов. Он отвечал за вопросы социально-экономического развития города, курировал малый бизнес, отвечал за внешний вид ларьков, остановок, в его ведомстве была и организация ярмарок.
Алексей Торопов пришёл в мэрию вместе с командой экс-градоначальника Владимира Слепцова в 2016 году. Бывший бизнесмен раньше занимался ресторанным бизнесом.
Мы спросили у чиновника, почему он покидает администрацию города.
— Написал заявление. Никто меня не просил, это моя собственная инициатива в связи со сменой работы, — рассказал 76.RU Алексей Торопов.
Заммэра проработает до 19 апреля. О своей дальнейшей деятельности увольняющийся чиновник обещал рассказать позже.
При новом мэре Владимире Волкове в администрации началась кадровая чехарда: на управляющие должности приезжают чиновники из Подмосковья, а ярославские специалисты покидают мэрию. Мы попытались разобраться и подсчитать всех понаехавших в наш город. Кроме того, даже мэр долго скрывает назначения приезжих чиновников. Так, москвич Александр Асриянц проработал в мэрии почти полгода, но лишь недавно в мэрии сообщили, чем он там занимается.
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