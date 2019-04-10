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Политика

«Меня никто не просил»: увольняется ещё один заместитель мэра

Алексей Торопов объяснил, почему уходит из администрации Ярославля

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Алексей Торопов пришёл в мэрию с командой бывшего главы города Слепцова 

Фото: Алексей Торопов/Facebook.com

Сегодня стало известно, что мэрию Ярославля покидает ещё один заместитель — Алексей Торопов. Он отвечал за вопросы социально-экономического развития города, курировал малый бизнес, отвечал за внешний вид ларьков, остановок, в его ведомстве была и организация ярмарок. 

Алексей Торопов пришёл в мэрию вместе с командой экс-градоначальника Владимира Слепцова в 2016 году. Бывший бизнесмен раньше занимался ресторанным бизнесом. 

Мы спросили у чиновника, почему он покидает администрацию города.

— Написал заявление. Никто меня не просил, это моя собственная инициатива в связи со сменой работы, — рассказал 76.RU Алексей Торопов. 

Заммэра проработает до 19 апреля. О своей дальнейшей деятельности увольняющийся чиновник обещал рассказать позже. 

При новом мэре Владимире Волкове в администрации началась кадровая чехарда: на управляющие должности приезжают чиновники из Подмосковья, а ярославские специалисты покидают мэрию. Мы попытались разобраться и подсчитать всех понаехавших в наш город. Кроме того, даже мэр долго скрывает назначения приезжих чиновников. Так, москвич Александр Асриянц проработал в мэрии почти полгода, но лишь недавно в мэрии сообщили, чем он там занимается

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КОММЕНТАРИИ (3)

Гость
10 апр 2019 в 10:06

Одни неспособные покидают другие неспособные приезжают :-))))

Гость
10 апр 2019 в 09:55

Ну ждите очередного кореша Волкова , с Люберец поди приедет