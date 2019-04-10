«Меня никто не просил»: увольняется ещё один заместитель мэра

Сегодня стало известно, что мэрию Ярославля покидает ещё один заместитель — Алексей Торопов. Он отвечал за вопросы социально-экономического развития города, курировал малый бизнес, отвечал за внешний вид ларьков, остановок, в его ведомстве была и организация ярмарок.

Алексей Торопов пришёл в мэрию вместе с командой экс-градоначальника Владимира Слепцова в 2016 году. Бывший бизнесмен раньше занимался ресторанным бизнесом.

Мы спросили у чиновника, почему он покидает администрацию города.

— Написал заявление. Никто меня не просил, это моя собственная инициатива в связи со сменой работы, — рассказал 76.RU Алексей Торопов.