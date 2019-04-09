Ярославский депутат попросил оплачивать его работу

Соберем все адовые ямы!
Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылаете свои фото нам на почту: 76@rugion.ru
Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылаете свои фото нам на почту: 76@rugion.ru
Друзья, мы ввели новую функцию на сайте — теперь любой фотографией из материалов на сайте можно поделиться сразу в соцсетях, кликнув на значок справа внизу. Пока это работает только с компьютера. Но нет предела совершенству ;)
Покажите друзьям самые яркие снимки!
Друзья! На журналистском конкурсе «Позиция» редактор спецпроектов Михаил Контуев и фотограф Саша Савельева заняли первые места!
Михаил признан лучшим журналистом года, а Саша — лучшим фотографом года. Оба награждены редактором командировочкой в выходной день;) Скоро читайте их эксклюзивный репортаж!
Как он объяснил своё желание получать зарплату из бюджета
Алексей Таганов попросил платить ему зарплату из бюджета
Депутат муниципалитета Ярославля Алексей Таганов решил, что его депутатская работа должна оплачиваться. И попросил оформить его на место депутата с зарплатой. Этот вопрос будут решать завтра его коллеги на заседании муниципалитета.
Известно, что при работе на оплачиваемой ставке депутат не может быть владельцем частного бизнеса, совмещать работу депутата с рядом других оплачиваемых видов деятельности.
— Я очень много времени провожу на работе в муниципалитете как председатель самой большой комиссии. Занимаюсь и культурой, и образованием, и спортом, и социальной поддержкой. Провожу рабочие заседания, в том числе по школьному питанию, — объяснил свои претензии на зарплату депутат Алексей Таганов. — Сейчас я являюсь председателем ярославской областной организации «Содружество детей Ярославии», я должен буду сложить с себя полномочия, о чём сожалею, проработал в ней 17 лет. Это правопреемник пионерской организации в нашей области. Поэтому я ещё в сомнениях.
Известно, что базовая ставка депутата в муниципалитете Ярославля начинается от 30–35 тысяч рублей, далее могут быть надбавки за председательство и участия в комиссиях. Так, Алексей Таганов руководит комиссией по социальной политике и работает в комиссии по бюджету, финансам и налоговой политике.
Недавно мы узнали, какую зарплату получает мэр Ярославля.
Удобнее читать новости в Telegram? Подписывайтесь на наш канал!