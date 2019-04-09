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Политика

Ярославский депутат попросил оплачивать его работу

Как он объяснил своё желание получать зарплату из бюджета

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Алексей Таганов попросил платить ему зарплату из бюджета 

Фото: Алексей Таганов/Facebook.com

Депутат муниципалитета Ярославля Алексей Таганов решил, что его депутатская работа должна оплачиваться. И попросил оформить его на место депутата с зарплатой. Этот вопрос будут решать завтра его коллеги на заседании муниципалитета. 

Известно, что при работе на оплачиваемой ставке депутат не может быть владельцем частного бизнеса, совмещать работу депутата с рядом других оплачиваемых видов деятельности. 

— Я очень много времени провожу на работе в муниципалитете как председатель самой большой комиссии. Занимаюсь и культурой, и образованием, и спортом, и социальной поддержкой. Провожу рабочие заседания, в том числе по школьному питанию, — объяснил свои претензии на зарплату депутат Алексей Таганов. — Сейчас я являюсь председателем ярославской областной организации «Содружество детей Ярославии», я должен буду сложить с себя полномочия, о чём сожалею, проработал в ней 17 лет. Это правопреемник пионерской организации в нашей области. Поэтому я ещё в сомнениях. 

Известно, что базовая ставка депутата в муниципалитете Ярославля начинается от 30–35 тысяч рублей, далее могут быть надбавки за председательство и участия в комиссиях. Так, Алексей Таганов руководит комиссией по социальной политике и работает в комиссии по бюджету, финансам и налоговой политике. 

Недавно мы узнали, какую зарплату получает мэр Ярославля

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муниципалитет

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КОММЕНТАРИИ (2)

Василий
9 апр 2019 в 18:22

Очередной бездельник за народные деньги решил пожить

Гость
9 апр 2019 в 18:21

пусть валит туда от куда приехал !