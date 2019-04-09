Ярославский депутат попросил оплачивать его работу

Депутат муниципалитета Ярославля Алексей Таганов решил, что его депутатская работа должна оплачиваться. И попросил оформить его на место депутата с зарплатой. Этот вопрос будут решать завтра его коллеги на заседании муниципалитета.

Известно, что при работе на оплачиваемой ставке депутат не может быть владельцем частного бизнеса, совмещать работу депутата с рядом других оплачиваемых видов деятельности.



— Я очень много времени провожу на работе в муниципалитете как председатель самой большой комиссии. Занимаюсь и культурой, и образованием, и спортом, и социальной поддержкой. Провожу рабочие заседания, в том числе по школьному питанию, — объяснил свои претензии на зарплату депутат Алексей Таганов. — Сейчас я являюсь председателем ярославской областной организации «Содружество детей Ярославии», я должен буду сложить с себя полномочия, о чём сожалею, проработал в ней 17 лет. Это правопреемник пионерской организации в нашей области. Поэтому я ещё в сомнениях.