«Народ недолюбливает»: два бывших мэра Ярославля стали героями программы Михалкова «Бесогон»

Сегодня на телеканал «Спас» вышел очередной выпуск программы Никиты Михалкова «Бесогон». В этом выпуске режисcёр рассуждал о том, как народ доверяет власти.

- Прослойку-элиту недолюбливает, а президента любит, - такой был сделан вывод. В подтвверждение в программе выдали видеоподборку, где чиновники танцуют, веселятся и вообще становятся героями Ютуба или попадают в скандалы. В подборке оказались сразу два бывших мэра Яросавля - Евгений Урлашов и Владимир Слепцов.

Сначала показали, как в ресторане танцует Урлашов. Следующим кадром - Владимир Слепцов со своим знаменитыми диалогом «Да я подойду!» с жительницей Ярославля.