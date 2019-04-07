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Политика

«Народ недолюбливает»: два бывших мэра Ярославля стали героями программы Михалкова «Бесогон»

Ведущий рассуждал о доверии народа к власти

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Слепцов и до «Бесогона» уже был звездой соцсетей

Фото: Елена Вахрушева

Сегодня на телеканал «Спас» вышел очередной выпуск программы Никиты Михалкова «Бесогон». В этом выпуске режисcёр рассуждал о том, как народ доверяет власти.

- Прослойку-элиту недолюбливает, а президента любит, - такой был сделан вывод. В подтвверждение в программе выдали видеоподборку, где чиновники танцуют, веселятся и вообще становятся героями Ютуба или попадают в скандалы. В подборке оказались сразу два бывших мэра Яросавля - Евгений Урлашов и Владимир Слепцов. 

Сначала показали, как в ресторане танцует Урлашов. Следующим кадром - Владимир Слепцов со своим знаменитыми диалогом «Да я подойду!» с жительницей Ярославля.

- Президента волнует волокита, беспринципность, незаконные задержания, - заявил после показа роликов Михалков. - Чем мы можем помочь? Говорить правду. Она может дать людям возможность простить лишения - ведь они поймут, что те, кого они выбирали, реально озабочены их судьбой.

Занимательный диалог мэра Ярославля Владимира Слепцова с местной жительницей — тот, где он грозится подойти — за пару дней стал видеомемом. Журналисты 76.ru сняли это видео во время проекта «День с мэром». Во время обхода двора Слепцов столкнулся с женщиной, которая на него накричала. И кричала не зря — на ремонт двора накричала

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ТЕКСТ

Ольга Прохорова

ТЕГИ

УрлашовСлепцовМихалковБесогон

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