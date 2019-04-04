Из муниципалитета Ярославля ушёл оппозиционный депутат: кто займёт его место

Вчера депутат муниципалитета Ярославля Георгий Колпаков от оппозиционной партии КПРФ написал заявление о сложении полномочий. На ближайшем заседании, которое состоится 10 апреля, народные избранники должны будут принять отставку своего коллеги.



— Момент сложения полномочий депутатов происходит в момент подачи им заявления, то есть по факту Колпаков уже не является депутатом, — объяснил председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов. — Довыборов на освободившееся место не будет, потому что мандат перейдёт к следующему человеку из партийного списка.

