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Политика

Из муниципалитета Ярославля ушёл оппозиционный депутат: кто займёт его место

Стали известны подробности о передаче мандата народного избранника

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Георгий Колпаков был избран в муниципалитет Ярославля по округу в Кировском районе города

Фото: мэрия Ярославля

Вчера депутат муниципалитета Ярославля Георгий Колпаков от оппозиционной партии КПРФ написал заявление о сложении полномочий. На ближайшем заседании, которое состоится 10 апреля, народные избранники должны будут принять отставку своего коллеги.

— Момент сложения полномочий депутатов происходит в момент подачи им заявления, то есть по факту Колпаков уже не является депутатом, — объяснил председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов. — Довыборов на освободившееся место не будет, потому что мандат перейдёт к следующему человеку из партийного списка.

Получается, что освободившееся место в муниципалитете займёт 40-летний коммунист Сергей Зуев. Напомним, что Колпаков был избран депутатом по округу в Кировском районе Ярославля.

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Михаил Контуев

ТЕГИ

политикамуниципалитет

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КОММЕНТАРИИ (1)

ситименагер
4 апр 2019 в 14:30

что был - что не был))) отряд не заметил потери бойца)))

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