«Мы собираем негатив из соцсетей»: стало известно, как власти мониторят критикующих их ярославцев

Сотрудники мэрии Ярославля прочитали мнение общественника Темура Абдуллаева о том, что они живут в виртуальном городе, а их главе необходим секретарь по негативу. Муниципальные служащие ответили на выказывание активиста.



— Запретов на социальные сети для сотрудников мэрии никаких нет — каждый вправе там писать и комментировать что угодно, высказываться на любые темы, — сказали в пресс-службе мэрии Ярославля. — Что касается негатива, то в городе в тестовом режиме работает система мониторинга соцсетей. На выявленный конструктивный негатив с аккаунтов мэрии размещаются ответы по принятым решениям. К сожалению, 100%-ный охват пока идёт только во «ВКонтакте» и Instagram, но сейчас уже вводится такое и в Facebook.

