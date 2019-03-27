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Политика

«Мы собираем негатив из соцсетей»: стало известно, как власти мониторят критикующих их ярославцев

Муниципальные служащие ответили на колонку общественника Темура Абдуллаева

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В мэрии следят за тем, что вы пишете

Фото: Александра Савельева

Сотрудники мэрии Ярославля прочитали мнение общественника Темура Абдуллаева о том, что они живут в виртуальном городе, а их главе необходим секретарь по негативу. Муниципальные служащие ответили на выказывание активиста.

— Запретов на социальные сети для сотрудников мэрии никаких нет — каждый вправе там писать и комментировать что угодно, высказываться на любые темы, — сказали в пресс-службе мэрии Ярославля. — Что касается негатива, то в городе в тестовом режиме работает система мониторинга соцсетей. На выявленный конструктивный негатив с аккаунтов мэрии размещаются ответы по принятым решениям. К сожалению, 100%-ный охват пока идёт только во «ВКонтакте» и Instagram, но сейчас уже вводится такое и в Facebook.

Напомним, накануне активист сообщества «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев поделился своим мнением о работе городских властей. В частности, он заявил, что мэру Владимиру Волкову требуется секретарь по негативу.

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