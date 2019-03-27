«Ощущение, что власти нет»: мэру Ярославля предложили завести секретаря по негативу

Активист сообщества «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев накануне высказался о том, что задело его очень сильно — о реакции власти на негатив. Началось всё с комментария директора департамента городского хозяйства Сергея Тальянова, который предложил ярославцам самим заделывать ямы.
В частности, общественник считает, что городские власти напридумывали себе какой-то виртуальный Ярославль и живут в нём, решая виртуальные проблемы виртуальных людей. Абдуллаев предложил чиновникам выходить к реальным людям и обратился к мэру.
— Владимир Михайлович (Волков, мэр. — Прим. ред.), давайте вы заведете себе отдельного секретаря по негативу, — написал Темур Абдуллаев. — Который будет отвечать как угодно, но по существу. А то такое ощущение, что власти у нас нет. Ни хорошей, ни плохой.
Подробно свои мысли активист изложил в своей авторской колонке. А ещё вчера он и корреспондент 76.RU прокатились по самой разбитой дороге в центре города и провели видеоэксперимент.