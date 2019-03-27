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Политика

«Ощущение, что власти нет»: мэру Ярославля предложили завести секретаря по негативу

Общественник считает, что городские власти решают только виртуальные проблемы

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Общественник считает, что мэр Ярославля решает проблемы выдуманного виртуального города

Фото: Александра Савельева, Темур Абдуллаев

Активист сообщества «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев накануне высказался о том, что задело его очень сильно — о реакции власти на негатив. Началось всё с комментария директора департамента городского хозяйства Сергея Тальянова, который предложил ярославцам самим заделывать ямы.

В частности, общественник считает, что городские власти напридумывали себе какой-то виртуальный Ярославль и живут в нём, решая виртуальные проблемы виртуальных людей. Абдуллаев предложил чиновникам выходить к реальным людям и обратился к мэру.

— Владимир Михайлович (Волков, мэр. — Прим. ред.), давайте вы заведете себе отдельного секретаря по негативу, — написал Темур Абдуллаев. — Который будет отвечать как угодно, но по существу. А то такое ощущение, что власти у нас нет. Ни хорошей, ни плохой.

Подробно свои мысли активист изложил в своей авторской колонке. А ещё вчера он и корреспондент 76.RU прокатились по самой разбитой дороге в центре города и провели видеоэксперимент.

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КОММЕНТАРИИ (5)

Гость
27 март 2019 в 09:47

Ну да власти нет. А что тут нового??? Разве охранник и птушник это власть???

Иван
27 март 2019 в 09:40

Присоединяюсь. Власть почему то лет 15 назад на всех уровнях порешила, что проблемы можно купировать красивыми округлыми неопределенными фразами. Мы, нам, необходимо, требуется..... Никогда конкретного ответственного. Никогда конкретного мероприятия. Никогда конкретных сроков устранения. И искренне считают, что сказал красиво и витиевато что яма в будущем будет заделана (кем? когда?) и люди зарыдали от умиления и разошлись....На сегодняшней стадии пофигизма в городе они скоро разойдутся, когда гиря до полу дойдет, но совсем не как власти рассчитывают...

Гость
27 март 2019 в 09:47

Владимиру Волкову пора обратно домой в Красково ! А то засиделся он уже здесь в Ярославле , за пол года работы результатов ноль !

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