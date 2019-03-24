Почти 100 миллионов на депутатов: во сколько ярославцам обходится работа облдумы

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Публикуем цифры доходов, которые выплачиваются из регионального бюджета
На работу депутатов областной Думы в год уходит больше 91 миллиона рублей
Стало известно, сколько зарабатывает председатель Ярославской областной Думы, и сколько денег из бюджета региона уходит на содержание всех остальных 49 депутатов. Цифра расходов на депутатов заложена в областном бюджете на 2019 год в пунктах «депутаты законодательного органа государственной власти субъекта РФ» и «председатель законодательного органа власти субъекта РФ».
Так, на председателя областной Думы Алексея Константинова в год заложено 2,946 миллиона рублей, или 245,5 тысяч рублей в месяц. На зарплаты и расходы остальных депутатов записали 88,2 миллиона рублей, или по 1,8 миллиона рублей в год на каждого законодателя в среднем. Кстати, не все парламентарии получают зарплату: 8 человек работают в Думе на общественных началах, получая компенсацию на расходы депутата. Остальные 42 — работают за зарплату, которая в облдуме начинается от 75 тысяч и достигает 150 тысяч рублей.
— Настоящая информационно-аналитическая записка рекомендуется депутатам Ярославской областной Думы для использования в работе, а также может быть полезна всем интересующимся вопросами региональной бюджетной политики, — уточняется в пояснении к опубликованному документу о расходах бюджета.
Недавно мы опубликовали, сколько получает губернатор и мэр Ярославля.
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Разогнать всех этих дармоедов. Они пользы и на десятую часть не приносят от этой суммы. Непонятно за что России посланы все эти испытания? Эх когда же вы люди поймете что пока вы не восстанете нечего не поменяется!
Наших шей хватит на всех. сидите удобно господа депутаты. потянем вас всех.
Вообще не понятно. Зарплата им платится за счет налогоплательщиков, также как и учителям, и врачам, и прочим. Но почему то учитель со всеми приработками, подработками получает 30 тыс. рублей, а у этих от 75 тыс. Их труд тяжелее или приносит больше пользы обществу, чем труд учителя? По моему ответ однозначный, что ни то и ни другое. Значит получается так, что своя рука владыка. Раз они у власти, то сколько захотят, столько и напишут себе зарплату. Ну и пенсию тоже не забудут себе нарисовать красивую.