Почти 100 миллионов на депутатов: во сколько ярославцам обходится работа облдумы

Стало известно, сколько зарабатывает председатель Ярославской областной Думы, и сколько денег из бюджета региона уходит на содержание всех остальных 49 депутатов. Цифра расходов на депутатов заложена в областном бюджете на 2019 год в пунктах «депутаты законодательного органа государственной власти субъекта РФ» и «председатель законодательного органа власти субъекта РФ».



Так, на председателя областной Думы Алексея Константинова в год заложено 2,946 миллиона рублей, или 245,5 тысяч рублей в месяц. На зарплаты и расходы остальных депутатов записали 88,2 миллиона рублей, или по 1,8 миллиона рублей в год на каждого законодателя в среднем. Кстати, не все парламентарии получают зарплату: 8 человек работают в Думе на общественных началах, получая компенсацию на расходы депутата. Остальные 42 — работают за зарплату, которая в облдуме начинается от 75 тысяч и достигает 150 тысяч рублей.

