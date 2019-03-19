«В целом неплохо»: Дмитрий Медведев оценил работу властей в Ярославской области

— Промышленная политика в Ярославской области в 2018 году была нацелена на создание условий для развития и поддержки промышленных предприятий, повышение конкурентоспособности промышленного сектора экономики, реализацию инвестиционных проектов, ориентированных на выпуск конкурентоспособной продукции и создание новых рабочих мест. Индекс промышленного производства, по предварительным итогам, за 2018 год составил 106%. Наиболее значительный рост в 2018 году наблюдался в производстве одежды, электрического оборудования, химических веществ, химической продукции, а также пищевых продуктов, транспортных средств и оборудования. В 2018 году на ряде предприятий области запущены новые производственные линии. Это ООО «Собрание», кофе-цикорный комбинат «Аронап», «Такеда», Ярославский радиозавод и «Русские краски». Тенденции роста производства наблюдаются и в сельском хозяйстве, строительстве.

Рассказал и о зарплате ярославцев (в среднем, конечно) - 33 тысячи рублей. Выросла, говорит, по сравнению с 2017 годом на 10 процентов (мы, кстати, заглянули в данные о зарплате самого губернатора).



— Итоги в целом неплохие, — сделал вывод Дмитрий Медвдев. И попросил подготовиться как следует к выполнению нацпроектов. Их в правительстве придумали 12: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жильё и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Цифровая экономика», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт» (подробные данные о проектах).



— У нас все решения по этим направлениям приняты. На сегодняшний момент есть взаимодействие и с Федеральным проектным офисом, и с нашим региональным офисом. У нас разработаны 49 региональных проектов, которые органично включены в федеральную повестку. Мы к этой работе готовы, — пообещал Миронов.