В мэрии продолжают увольнять директоров: с поста уходит главный по рекламе в городе

Илья Кислинский проработал на этой должности два года
Сегодня последний рабочий день у директора комитета по рекламе, наружной информации и оформлению города Ильи Кислинского. Он подал заявление на увольнение. Как сообщают в пресс-службе мэрии, по собственному желанию.
— На эту должность будет открыт конкурс, — сообщили в городской администрации.
Но требований к вакансии не назвали.
Илья Кислинский руководил комитетом по рекламе с января 2017 года. До этого ярославец работал юристом.
Из источников 76.ru известно, что на этот пост планируют поставить бывшего люберецкого чиновника Сергея Бакшина.
С приходом нового мэра в администрации Ярославля не заканчиваются кадровые перестановки. В разгар зимней уборки покинул пост заместитель мэра по вопросам ЖКХ Михаил Кузнецов. У него были публичные конфликты с мэром.
Ещё раньше мэр уволил директора городского «Спецавтохозяйства» Эдуарда Снежова, которому об увольнении сообщили по телефону.
В январе руководить бюджетными закупками города поставили чиновницу из Люберец, откуда когда-то приехал сам мэр Владимир Волков. Ещё один чиновник из Люберец, засветившийся в коммунальных скандалах, возглавил ярославские теплосети. Ещё один приезжий чиновник Александр Асриян стал советником мэра, и он тоже возглавил крупную городскую компанию.
Кстати, напомним, на выборах мэра Ярославля Владимир Волков, будучи кандидатом, заявил, что менять сложившуюся команду в мэрии не планирует.
Какой Сергей Бакшин, из Владивостока? Тот, который: накануне международного дня борьбы с коррупцией, который отмечается в пятницу, 9 декабря, в подмосковных Люберцах задержан с поличным, при получении взятки Сергей Бакшин?
У меня даже поисковик покраснел, от выданных данных.