В мэрии продолжают увольнять директоров: с поста уходит главный по рекламе в городе

Сегодня последний рабочий день у директора комитета по рекламе, наружной информации и оформлению города Ильи Кислинского. Он подал заявление на увольнение. Как сообщают в пресс-службе мэрии, по собственному желанию.

— На эту должность будет открыт конкурс, — сообщили в городской администрации.

Но требований к вакансии не назвали.

Илья Кислинский руководил комитетом по рекламе с января 2017 года. До этого ярославец работал юристом.



Из источников 76.ru известно, что на этот пост планируют поставить бывшего люберецкого чиновника Сергея Бакшина.