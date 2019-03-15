15 марта пятница
СЕЙЧАС -1°С
usd 65.40
eur 74.06

Темы

СЕЙЧАС -1°С
usd 65.40
eur 74.06
Политика

В мэрии продолжают увольнять директоров: с поста уходит главный по рекламе в городе

На эту должность пророчат специалиста из Подмосковья

Поделиться

807
6 Обсудить

Все новости

Все новости

Илья Кислинский проработал на этой должности два года

Фото: Александра Савельева, мэрия Ярославля

Сегодня последний рабочий день у директора комитета по рекламе, наружной информации и оформлению города Ильи Кислинского. Он подал заявление на увольнение. Как сообщают в пресс-службе мэрии, по собственному желанию.

— На эту должность будет открыт конкурс, — сообщили в городской администрации.

Но требований к вакансии не назвали. 

Илья Кислинский руководил комитетом по рекламе с января 2017 года. До этого ярославец работал юристом. 

Из источников 76.ru известно, что на этот пост планируют поставить бывшего люберецкого чиновника Сергея Бакшина. 

С приходом нового мэра в администрации Ярославля не заканчиваются кадровые перестановки. В разгар зимней уборки покинул пост заместитель мэра по вопросам ЖКХ Михаил Кузнецов. У него были публичные конфликты с мэром

Ещё раньше мэр уволил директора городского «Спецавтохозяйства» Эдуарда Снежова, которому об увольнении сообщили по телефону

В январе руководить бюджетными закупками города поставили чиновницу из Люберец, откуда когда-то приехал сам мэр Владимир Волков. Ещё один чиновник из Люберец, засветившийся в коммунальных скандалах, возглавил ярославские теплосети. Ещё один приезжий чиновник Александр Асриян стал советником мэра, и он тоже возглавил крупную городскую компанию.

Кстати, напомним, на выборах мэра Ярославля Владимир Волков, будучи кандидатом, заявил, что менять сложившуюся команду в мэрии не планирует.

По теме

ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

Мэриякадровые перестановки

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (6)

Дежурный по классу
15 март 2019 в 10:31

Какой Сергей Бакшин, из Владивостока? Тот, который: накануне международного дня борьбы с коррупцией, который отмечается в пятницу, 9 декабря, в подмосковных Люберцах задержан с поличным, при получении взятки Сергей Бакшин?
У меня даже поисковик покраснел, от выданных данных.

Гостья
15 март 2019 в 10:02

Как надоели эти москали.

Юрий
15 март 2019 в 09:56

мэр своих дружков на посты ставит

Последние новости