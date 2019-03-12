Пресс-секретарь мэра Ярославля внезапно уволилась

Мэр Ярославля Владимир Волков остался без пресс-секретаря. Причем произошло это очень резко.

— Я закончила работать в мэрии Ярославля. Решение внезапное настолько, насколько и неизбежное, — рассказала теперь уже бывший пресс-секретарь Светлана Израйлева.



Свой уход объяснила личными обстоятельствами.



— Тот самый случай, когда личное важнее профессионального, обстоятельства сильнее амбиций, а время — единственный ценный ресурс, — написала у себя в соцсетях девушка. — Я хотела быть полезной, оперативной и эффективной. Получилось не всё. Но правильно сделанные выводы превращают ошибки в опыт, и он никогда не бывает лишним.

