12 марта вторник
СЕЙЧАС -2°С
usd 66.08
eur 74.29

Темы

СЕЙЧАС -2°С
usd 66.08
eur 74.29
Политика

Пресс-секретарь мэра Ярославля внезапно уволилась

Как объяснила своё решение Светлана Израйлева

Поделиться

2 981
3 Обсудить

Все новости

Все новости

Светлана теперь думает сменить направление работы

Фото: Cветлана Израйлева/Facebook.com

Мэр Ярославля Владимир Волков остался без пресс-секретаря. Причем произошло это очень резко.

— Я закончила работать в мэрии Ярославля. Решение внезапное настолько, насколько и неизбежное, — рассказала теперь уже бывший пресс-секретарь Светлана Израйлева.

Свой уход объяснила личными обстоятельствами.

— Тот самый случай, когда личное важнее профессионального, обстоятельства сильнее амбиций, а время — единственный ценный ресурс, — написала у себя в соцсетях девушка. — Я хотела быть полезной, оперативной и эффективной. Получилось не всё. Но правильно сделанные выводы превращают ошибки в опыт, и он никогда не бывает лишним.

И уточнила — нового руководителя пресс-службы пока нет.

Раньше Светлана Израйлева работала пресс-секретарём мэра Ярославля Владимира Слепцова, позже ушла на работу в пресс-службу мэрии Рыбинска, откуда сама родом.

ТЕКСТ

Ольга Прохорова

ТЕГИ

ИзрайлеваВолковмэр

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (3)

Гость
12 март 2019 в 12:26

Врать устала...

Ярославец
12 март 2019 в 10:42

Разучилась пресс-секретарь нормальным языком общаться.Сказала бы проще-уволили,не справилась с поставленными задачами.Начинает тут словоблудием заниматься по привычке.

Последние новости