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Политика

Ярославский депутат попросил прощения у избирателей. И его простили

Он также обещал работать над ошибками

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А вы бы простили депутата? (Дмитрий Петровский в центре) 

Фото: Дмитрий Петровский/Facebook.com

Просить прощения — не стыдно. Депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский извинился перед избирателями. В извинениях он рассыпался в воскресенье, последний день Масленицы, именуемый Прощёным воскресеньем. В этот день, согласно традициям, помириться стоит со всеми, кого мы обидели, чтобы зло ушло из нашего сердца.

И ярославский депутат решил воспользоваться традицией. 

— Уважаемые жители 12-го округа Ярославля, простите меня, если сможете, за все недостатки, которые есть в нашем округе. Хочется сделать на округе больше, но, к сожалению, полномочия депутата муниципалитета минимальны. И вообще, роль муниципального самоуправления сведена к минимуму. Поэтому — прошу прощения за всё то, что не смог, буду работать над своими ошибками, — написал Дмитрий Петровский в социальных сетях. 

Кто-то депутата согласился простить.

— Бог простит, а мы и подавно, — высказалась одна из подписчиц. 

Возможно, Петровский был искренним в своём желании выпросить прощения. Однако депутат давно замечен в неординарных выходках. Недавно он предлагал запретить рекламу с Филиппом Киркоровым, а в прошлом году топтал айпад в знак протеста против американских санкций.Он настолько засветился в скандалах, что его выгнали из фракции «Единая Россия». 

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прощениедепутат

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КОММЕНТАРИИ (5)

Гость
11 март 2019 в 12:38

В первую очередь этим "слугам и защитничкам народа" надо просить прощения у самих себя и по гроб жизни. Неужели самим не стыдно, что делают, как живут, на что живут. Зачем этот популизм? Не думаю, что бы обычные люди так поступали.

Гость
11 март 2019 в 10:12

А за что его прощать? Пусть сам работает до 87 лет за зарплату в 11280 рублей !

Эксперт
11 март 2019 в 09:53

Волков проси прощения , за гололед на дорогах и лужи , столица золотого кольца ) Центр города не чистится не убирается , вы превращаете город в деревню .

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