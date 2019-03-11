Ярославский депутат попросил прощения у избирателей. И его простили

Просить прощения — не стыдно. Депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский извинился перед избирателями. В извинениях он рассыпался в воскресенье, последний день Масленицы, именуемый Прощёным воскресеньем. В этот день, согласно традициям, помириться стоит со всеми, кого мы обидели, чтобы зло ушло из нашего сердца.

И ярославский депутат решил воспользоваться традицией.

— Уважаемые жители 12-го округа Ярославля, простите меня, если сможете, за все недостатки, которые есть в нашем округе. Хочется сделать на округе больше, но, к сожалению, полномочия депутата муниципалитета минимальны. И вообще, роль муниципального самоуправления сведена к минимуму. Поэтому — прошу прощения за всё то, что не смог, буду работать над своими ошибками, — написал Дмитрий Петровский в социальных сетях.

