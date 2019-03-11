Ярославский депутат попросил прощения у избирателей. И его простили

А вы бы простили депутата? (Дмитрий Петровский в центре)
Просить прощения — не стыдно. Депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский извинился перед избирателями. В извинениях он рассыпался в воскресенье, последний день Масленицы, именуемый Прощёным воскресеньем. В этот день, согласно традициям, помириться стоит со всеми, кого мы обидели, чтобы зло ушло из нашего сердца.
И ярославский депутат решил воспользоваться традицией.
— Уважаемые жители 12-го округа Ярославля, простите меня, если сможете, за все недостатки, которые есть в нашем округе. Хочется сделать на округе больше, но, к сожалению, полномочия депутата муниципалитета минимальны. И вообще, роль муниципального самоуправления сведена к минимуму. Поэтому — прошу прощения за всё то, что не смог, буду работать над своими ошибками, — написал Дмитрий Петровский в социальных сетях.
Кто-то депутата согласился простить.
— Бог простит, а мы и подавно, — высказалась одна из подписчиц.
Возможно, Петровский был искренним в своём желании выпросить прощения. Однако депутат давно замечен в неординарных выходках. Недавно он предлагал запретить рекламу с Филиппом Киркоровым, а в прошлом году топтал айпад в знак протеста против американских санкций.Он настолько засветился в скандалах, что его выгнали из фракции «Единая Россия».
В первую очередь этим "слугам и защитничкам народа" надо просить прощения у самих себя и по гроб жизни. Неужели самим не стыдно, что делают, как живут, на что живут. Зачем этот популизм? Не думаю, что бы обычные люди так поступали.
А за что его прощать? Пусть сам работает до 87 лет за зарплату в 11280 рублей !