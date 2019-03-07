«Чиновник с человеческим лицом»: редактор спецпроектов 76.RU встал на защиту главы-нарушителя

Жму руку главе Тутаевского района Дмитрию Юнусову! Он сегодня поступил не как рядовой чиновник земли ярославской, не как секретарь Тутаевского отделения «Единой России», а как человек. Нормальный обычный человек. Правда, не сразу.

Жители Тутаевского района прислали нам в редакцию видео, которое Юнусов сам выложил в социальные сети. Там он инспектирует ремонт дорог в своём районе. При этом на кадрах видно, как он в машине едет за рулём непристёгнутый.

— Злостный нарушитель! Мы сдадим его гаишникам! — вскипели в интернете тутаевцы.



Я позвонил Юнусову. — Я был пристёгнут, — уверенно ответил он. — Вы видео внимательно пересмотрите.

Я пересмотрел. На кадрах даже очень отчётливо видно — не пристёгнут.

— Надо же оборзеть до такой степени, чтобы заявить такое, — подумал я. — Ну сказал бы любимое «Я на мероприятии, перезвоню» и перестал бы брать трубку. Ведь они все так постоянно делают.

Мы записали его слова, наложили на видео, где он едет непристёгнутым; сделали запрос в ГИБДД, чтобы те провели экспертизу и определили, пристёгнут чиновник или нет... В общем, публикация была почти уже готова.

Изначально редакция 76.RU готовила к публикации такой видеоролик Видео: Видео: Дмитрий Юнусов/Facebook.com

Я уже прикручивал к ней опрос для читателей «Пристёгнут ли на этих кадрах Дмитрий Юнусов?». Как вдруг зазвонил телефон.

— Знаете, я пересмотрел то видео и понял, что действительно забыл пристегнуться, — сказал глава Тутаевского района. — Я так уверенно вам сказал, что был пристёгнут, потому что я всегда стараюсь пристёгиваться. У меня в машине обычно срабатывает звуковой сигнал, если не пристёгнут ремень, но в этот раз почему-то он мне не напомнил это сделать. В любом случае я законопослушный гражданин и не снимаю с себя ответственности — заплачу штраф и впредь постараюсь быть внимательнее.

