«Чиновник с человеческим лицом»: редактор спецпроектов 76.RU встал на защиту главы-нарушителя

После выложенного в интернет ролика, тутаевцы ополчились на главу
Жму руку главе Тутаевского района Дмитрию Юнусову! Он сегодня поступил не как рядовой чиновник земли ярославской, не как секретарь Тутаевского отделения «Единой России», а как человек. Нормальный обычный человек. Правда, не сразу.
Жители Тутаевского района прислали нам в редакцию видео, которое Юнусов сам выложил в социальные сети. Там он инспектирует ремонт дорог в своём районе. При этом на кадрах видно, как он в машине едет за рулём непристёгнутый.
— Злостный нарушитель! Мы сдадим его гаишникам! — вскипели в интернете тутаевцы.
Я позвонил Юнусову.
— Я был пристёгнут, — уверенно ответил он. — Вы видео внимательно пересмотрите.
Я пересмотрел. На кадрах даже очень отчётливо видно — не пристёгнут.
— Надо же оборзеть до такой степени, чтобы заявить такое, — подумал я. — Ну сказал бы любимое «Я на мероприятии, перезвоню» и перестал бы брать трубку. Ведь они все так постоянно делают.
Мы записали его слова, наложили на видео, где он едет непристёгнутым; сделали запрос в ГИБДД, чтобы те провели экспертизу и определили, пристёгнут чиновник или нет... В общем, публикация была почти уже готова.
Я уже прикручивал к ней опрос для читателей «Пристёгнут ли на этих кадрах Дмитрий Юнусов?». Как вдруг зазвонил телефон.
— Знаете, я пересмотрел то видео и понял, что действительно забыл пристегнуться, — сказал глава Тутаевского района. — Я так уверенно вам сказал, что был пристёгнут, потому что я всегда стараюсь пристёгиваться. У меня в машине обычно срабатывает звуковой сигнал, если не пристёгнут ремень, но в этот раз почему-то он мне не напомнил это сделать. В любом случае я законопослушный гражданин и не снимаю с себя ответственности — заплачу штраф и впредь постараюсь быть внимательнее.
Я поблагодарил Дмитрия, что он перезвонил, и уже собирался прощаться.
— Будете про меня что-то хайповое писать? — спросил он напоследок.
— Да, — ответил я.
Положил трубку и начал рассказывать в редакции о звонке Юнусова, убирая курсор с кнопки «Опубликовать статью»:
— Мужик — молодец: посмотрел, понял, перезвонил. Он же и перед жителями района, можно сказать, таким образом прощения попросил. Считаю, что он — реабилитирован.
— У него не было выбора: понял, что попал, — возразили некоторые коллеги. — Прикинь, что бы было, если бы он остался со своим «Я был пристёгнут».
Может, и так. В любом случае он позвонил. Для ярославских чиновников — это большая редкость. Как правило, перезванивают пресс-секретари с извинениями или, бывает, почти угрозами и требованиями снять публикацию. Ну не привыкли важные люди своим голосом извиняться. А Дмитрий Юнусов смог.
Дмитрий Рафаэлевич, спасибо за комментарий. Остальным чиновникам, депутатам — берите пример! Это в ваших же интересах. Ну и вообще — по-человечески.