Мэра Ярославля передвинули в рейтинге образованности: дали третье место. С конца

Владимир Волков доказал, что он не самый необразованный
Мэр Ярославля доказал авторам рейтинга образованности глав городов, что он достоин лучшего места, чем последнее. Центр социальных инноваций «Чёрный куб» опубликовал исследование, в котором назвали Владимира Волкова самым необразованным градоначальником.
Но авторам рейтинга пришлось извиниться, ведь пресс-служба мэра показал им его второй диплом о высшем образовании. Оказалось, Владимир Волков в 2017 году стал бакалавром по специальности «государственное и муниципальное управление» Московского социально-педагогического института. Эта информация нигде не указывалась ранее в биографии градоначальника. Кстати, в этом году у вуза нет аккредитации на обучение по этому направлению.
— Выпускная квалификационная работа мэра была на тему «Оценка состояния и развития муниципальных систем Московской области». Оценка «отлично», — рассказала пресс-секретарь мэрии Светлана Израйлева.
Авторам рейтинга пришлось исправлять ситуацию.
— Материал актуализировали. Действительно, составители рейтинга воспользовались устаревшими данными, размещёнными в открытом доступе. Просим прощения, — ответил заместитель директора центра социальных инноваций «Чёрный куб».
И переместили Владимира Волкова с 79-го на 76-е место.
Теперь самым необразованным градоначальником страны оказался мэр Ульяновска Сергей Панчин.