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Политика
Мэра назвали необразованным

Мэра Ярославля передвинули в рейтинге образованности: дали третье место. С конца

Узнали тему дипломной работы градоначальника

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Владимир Волков доказал, что он не самый необразованный 

Фото: Александра Савельева

Мэр Ярославля доказал авторам рейтинга образованности глав городов, что он достоин лучшего места, чем последнее. Центр социальных инноваций «Чёрный куб» опубликовал исследование, в котором назвали Владимира Волкова самым необразованным градоначальником. 

Но авторам рейтинга пришлось извиниться, ведь пресс-служба мэра показал им его второй диплом о высшем образовании. Оказалось, Владимир Волков в 2017 году стал бакалавром по специальности «государственное и муниципальное управление» Московского социально-педагогического института. Эта информация нигде не указывалась ранее в биографии градоначальника. Кстати, в этом году у вуза нет аккредитации на обучение по этому направлению. 

— Выпускная квалификационная работа мэра была на тему «Оценка состояния и развития муниципальных систем Московской области». Оценка «отлично», — рассказала пресс-секретарь мэрии Светлана Израйлева. 

Авторам рейтинга пришлось исправлять ситуацию.

— Материал актуализировали. Действительно, составители рейтинга воспользовались устаревшими данными, размещёнными в открытом доступе. Просим прощения, — ответил заместитель директора центра социальных инноваций «Чёрный куб».

И переместили Владимира Волкова с 79-го на 76-е место. 

Теперь самым необразованным градоначальником страны оказался мэр Ульяновска Сергей Панчин. 

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Анна Елкина

ТЕГИ

мэрвысшее образование

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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
28 фев 2019 в 19:50

Не позорились бы хоть. Смешно даже, вдруг в 40 лет за парту его потянуло. А раньше что? Жизненные университеты заканчивал?

Коля
28 фев 2019 в 19:10

Прогресс на лицо. Дела бы в городе так быстро делал как дипломы показывает

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