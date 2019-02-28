Мэра Ярославля передвинули в рейтинге образованности: дали третье место. С конца

Мэр Ярославля доказал авторам рейтинга образованности глав городов, что он достоин лучшего места, чем последнее. Центр социальных инноваций «Чёрный куб» опубликовал исследование, в котором назвали Владимира Волкова самым необразованным градоначальником.

Но авторам рейтинга пришлось извиниться, ведь пресс-служба мэра показал им его второй диплом о высшем образовании. Оказалось, Владимир Волков в 2017 году стал бакалавром по специальности «государственное и муниципальное управление» Московского социально-педагогического института. Эта информация нигде не указывалась ранее в биографии градоначальника. Кстати, в этом году у вуза нет аккредитации на обучение по этому направлению.