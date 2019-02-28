Повёлся на муляж: как брали с поличным крупного взяточника в областном правительстве

Роман Васильев работал заместителем директора департамента охраны памятников
16 января в Ярославле задержали в рабочем кабинете заместителя директора областного департамента охраны объектов культурного наследия Романа Васильева. Чиновника арестовали сотрудники ярославского управления ФСБ.
76.RU стали известны эксклюзивные подробности уголовного дела, которое возбудили в отношении Васильева по статье о взятке.
По данным нашего источника, Роман Васильев получил огромную сумму в 725 тысяч рублей от бизнесмена за день до задержания, деньги спрятал в рабочем кабинете на улице Комсомольской, собираясь забрать их на следующие сутки. Правда, полученные им деньги оказались муляжом — бизнесмен, с которого чиновник потребовал деньги, сдал его правоохранительным органам и согласился с ними сотрудничать.
— Роман Васильев вымогал деньги с начала августа прошлого года за то, чтобы был подписан акт приёмки ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия федерального значения, — рассказал источник 76.RU. — Васильев озвучил сумму в 10% от контракта на работы по зданию под угрозой отказа в согласовании документов.
Контракт на ремонт дома-памятника стоил чуть больше 10 миллионов рублей, но в итоге к 15 января стоимость работ по контракту составила 7,241 миллиона рублей.
В отношении чиновника возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере по части 5 статьи 290 УК РФ. Суд отправил чиновника под арест на время следствия.
В областном правительстве прокомментировали ситуацию, сообщив, что с 15 января Роман Васильев не работал в департаменте.
Роман Васильев проработал в этой должности недолго. Он приехал в Ярославль в 2018 году. 42-летний чиновник родом из города Химки Московской области. Имеет два высших образования: «экономика и управление на предприятии (в строительстве)» и «государственное и муниципальное управление». С 2007 по 2011 годы работал в Комитете по культурному наследию города Москвы, а с 2014 по 2016 годы — в Министерстве культуры Московской области. Затем перешёл курировать вопросы культуры, туризма и молодёжной политики в Одинцовском районе (биография взята с сайта администрации Одинцовского района).
А теперь возьмите в разработку чиновника который разрешил строить отель на набережной рядом с Митрополичьими палатами там и суммы повыше и резонанс побольше
Откуда такие сведения? К нему пришел человек с реальными деньгами к концу дня, затем влетела полиция или ФСБ, обыскали и нашли. Пришел руководитель, узнал и взял с него заявление. А утром рано его арестовали дома. Так что на момент получения взятки он очень даже являлся сотрудником.