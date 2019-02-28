«Необходимо ставить хештег»: ярославских депутатов обязали писать правильные посты в соцсетях

Народных избранников обучили общению с людьми через социальные сети
Депутаты любят добавлять в социальных сетях к себе в друзья побольше народу. Оно и правильно, ведь им нужно быть открытыми перед людьми. Но в «Единой России», похоже, решили переплюнуть всех — они попросили своих коллег вести свои странички во «ВКонтакте», Facebook, Instagram и «Одноклассниках» на абы как, а как надо. Причём делать это они должны, хотят этого или нет. И чтобы у них всё получалось как надо, партийные умы написали правила — как правильно вести свои аккаунты в социальных сетях.
В распоряжение редакции 76.RU попал документ, который получили все 32 депутата областной думы, которые состоят во фракции «Единой России». Аналогичный свод правил разослали и депутатам муниципалитета. В бумаге чёрным по белому написано, как нужно правильно делать посты в социальных сетях.
Единороссы, согласно документу, должны подписаться на официальные партийные аккаунты и публиковать на своих страничках предлагаемые в них новости. При этом, чтобы посты казались «поживее», депутаты должны их снабжать личными комментариями.
— Для формирования единого партийного информационного пространства в социальных сетях во всех записях, касающихся партии и депутатской деятельности, необходимо ставить хештег #ЕР76, — говорится в инструкции для депутатов-единороссов.
Для тех, кто не силён в таких терминах, как Facebook и хештег, в бумаге даны номера сотовых телефонов руководителя отдела агитационно-пропагандистской деятельности и пресс-секретаря «Единой России», которые всегда готовы подсказать, как лучше написать пост и куда кликнуть, чтобы его увидели друзья и подписчики.
Выражаю большую благодарность 76.ru все чаще начинаю читать новости собранные и предоставленные вашей командой в теллеграмме. Появляется ощущение, что ещё не все СМИ забиты, зацензурены и пляшут под чью-то дудку. Сейчас я не говорю о какой-либо конкретике. Вы просто продолжайте, спасибо за смелость и удачи вам в этом нелегком деле.
Ольга, Ольга... Я позвоню тебе в час ночи и Алевтине позвоню и выпрошу соизволенья запостить моего кота. И ты , конечно, не откажешь и томным голосом тихонько скажешь: "О да, о да! Запость скорей кота прямо в партийное пространство!"