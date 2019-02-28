«Необходимо ставить хештег»: ярославских депутатов обязали писать правильные посты в соцсетях

Депутаты любят добавлять в социальных сетях к себе в друзья побольше народу. Оно и правильно, ведь им нужно быть открытыми перед людьми. Но в «Единой России», похоже, решили переплюнуть всех — они попросили своих коллег вести свои странички во «ВКонтакте», Facebook, Instagram и «Одноклассниках» на абы как, а как надо. Причём делать это они должны, хотят этого или нет. И чтобы у них всё получалось как надо, партийные умы написали правила — как правильно вести свои аккаунты в социальных сетях.



В распоряжение редакции 76.RU попал документ, который получили все 32 депутата областной думы, которые состоят во фракции «Единой России». Аналогичный свод правил разослали и депутатам муниципалитета. В бумаге чёрным по белому написано, как нужно правильно делать посты в социальных сетях.

